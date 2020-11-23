Поддерживать порядок в квартире - это тяжелая и непрерывная работа в каждой комнате. Несмотря на это каждый уголок в нашем доме периодически потерпает от загромождения, а все аккуратно сложить "руки не доходят".

Именно поэтому Идет 24 собрали для вас полезные лайфхаки, благодаря которым вы с легкостью сможете привести в порядок все комнаты.

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1. Составьте список

Прежде чем взяться за работу, обязательно составьте список, что нужно сделать и где сейчас точно нужно поскладать.

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2. Превратите свою шухляду с "хламом" в многофункциональное место

У вас точно может быть шухляда, в которой хранится огромное количество разнообразных вещей. Посортируйте их, аккуратно сложите и распределите в нужные места.

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3. Посортируйте свои специи

Во время приготовления различных блюд довольно часто сложно найти те специи, которые нужны. Особенно, если вы имеете большой запас приправ. Все специи нужно сложить по так называемым категориях, а затем отправить в специальный органайзер, приобретенный в магазине или сделанный своими руками.

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4. Создайте полку или ящик со средствами для уборки

Для этого следует разместить все средства в одном месте. Или освободите для этого целую полку, или приобретите специальный ящик.

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5. Дополнительное хранилище на двери

Если у вас в углу какой-то комнаты или на стуле долгое время накапливались какие-то вещи (например, сумочки, кепки или другие головные уборы), вы можете разместить их на дверях. Особенно это актуально для владельцев маленькой квартиры.

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6. "Сделать позже"

Необязательно выполнять всю работу по дому за один день. Вы можете отнести некоторые дела на потом. Как правило, это может касаться сортировки носков, документов и тому подобное.

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7. Складывание по цвету

Если вы перфекционист, вы можете складывать и развешивать одежду по цветам. Это выглядит очень красиво, но занимает немного больше времени, чем обычная уборка.

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8. Шкатулка воспоминаний

Если вы любите хранить вещи, которые напоминают вам об определенных событиях, обязательно создайте ящик с такими письмами, подарками, билетами, открытками и др. Ящик можете приобрести или создать самостоятельно. Особенно классно, если он будет иметь интересный дизайн и удачно "впишется" в ваш интерьер.

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9. Разделители для ящиков

Можно создать самостоятельно или купить такие "перегородки" в любом магазине. Очень удобно в случаях, когда нужно найти конкретные вещи.

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10. Крючки

Для того, чтобы вместить все вещи, которые не помещаются в шкафу, а особенно верхнюю одежду и сумки, можно прикрепить вешалку с крючками. Эта вещь может быть современной и подходить к другой вашей мебели.

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11. Коробки

Вся обувь не должна быть разбросанная при входе. Используйте аккуратные простые одноцветные коробки, которые не только дополнят ваш интерьер, но и позволят избавиться от проблемы со складыванием обуви.

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12. Украшения

Для ювелирных украшений или бижутерии должна быть специальная шкатулка. Если вам это не нужно, советуем использовать миникрючки, которые можно разместить в шкафу или комоде.

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13. Контейнеры для кабелей

У вас точно дома есть различные кабели, флешки, зарядные устройства и тому подобное. Сложите их в любые контейнеры. Это значительно повлияет на эстетику и вид в ящике, тумбе или шкафу.

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14. Сезонная одежда

Как правило, на полках в шкафу находится одежда всех сезонов. Мы советуем вам оставить только одежду для соответствующего времени года. Другие вещи лучше складывать на отдельные полки. Таким образом, вам не придется каждый раз перескладывать всю одежду.

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15. Вещи для хобби

Создайте любимый уголок и разместите там все, что вам нужно для хобби. Это может быть стол с ящиками, стеллаж, оригинальные полки и тому подобное.

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16. Разнообразный декор

Если вы храните различные декоративные элементы (ленты, пуговицы, оберточная бумага и т.д.), разделите вещи на определенные категории и сложите в разные контейнеры.

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17. Порядок в кладовке

Для удобства и практичности в кладовке лучше использовать модульный органайзер. Это помогает распределить все вещи в нужном порядке и, что не менее важно, избегать загромождения кладовой.

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18. Избавьтесь от пакетиков

Лучше не используйте одноразовые пакетики для хранения лекарств или сухого корма для животных. Рекомендуем для этого выбрать привлекательные контейнеры.

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19. Косметика

Наведите порядок в своей косметичке. Разделите на категории, аккуратно сложите. А для кисточек для макияжа можете использовать любые стаканы или банки. По желанию их можно задекорировать.

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20. Детские игрушки

Если у вас есть дети, то вы точно знаете, что такое разбросанные игрушки. Для таких вещей используйте прикольные детские контейнеры. Это эстетично, удобно и практично.

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