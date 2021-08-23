Як швидко накачати кубики: вправи на прес від зіркового тренера

Аби накачати омріяні кубики, зовсім необов'язково навантажувати себе складними вправами. І якщо ви хочете мати плоский животик, вам точно сподобається цей простий сет тренування пресу.

Зірковий тренер Андрій Хомицький показав ефективний комплекс вправ для новачків, який змусить працювати кожен м'яз живота. Це тренування буде корисне тим, хто постійно є жертвою своїх відмовок. Займайтеся та вдосконалюйте своє тіло разом з Ідеї 24!

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Тренування на прес від Андрія Хомицького

Бічні скручування: 15 повторень на кожну сторону;

15 повторень на кожну сторону; Підняття таза з виходом в прямокутник: 15 повторень;

15 повторень; Ножиці з фіксацією: 15 повторень;

15 повторень; Крокування, стоячи на ліктях + Джек: 15 повторень;

15 повторень; Різнобічне підняття руки та ноги + одночасне скручування: 15 повторень;

15 повторень; Повільні скручування + 3 коротких: 15 повторень;

15 повторень; Розтяжка.

Кількість кіл:

Новачки – 2

Любителі – 3

Досвідчені спортсмени – 4.

вправи виконуйте одну за одною по колу. Відпочинок після кожної вправи: 45 секунд для новачків, 30 секунд для любителів і 15 секунд для досвідчених спортсменів.Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.

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Текст публікації Андрія Хомицького:

Новачки ви готові? Ловіть тренування на прес.

Полетіли:

бічні скручування 15 разів на кожну сторону

підняття таза з виходом в прямокутник 15 повторень

ножиці з фіксацією 15 повторень

стоячи на ліктях крокування + Джек 15 повторень

різнобічне підняття руки і ноги + одночасне скручування 15 повторень

повільні скручування + 3 коротких 15 повторень

розтяжка

Після виконання завдання обов'язкове напишіть ті, кому вдалося здійснити тренування не дивлячись на обставини, як у вас вийшло, чи не піти на поводу у складнощів? Це буде корисно тим, хто постійно є жертвувати своїх відмовок.