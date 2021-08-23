Зірковий тренер Андрій Хомицький показав ефективний комплекс вправ для новачків, який змусить працювати кожен м'яз живота. Це тренування буде корисне тим, хто постійно є жертвою своїх відмовок. Займайтеся та вдосконалюйте своє тіло разом з Ідеї 24!
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Тренування на прес від Андрія Хомицького
- Бічні скручування: 15 повторень на кожну сторону;
- Підняття таза з виходом в прямокутник: 15 повторень;
- Ножиці з фіксацією: 15 повторень;
- Крокування, стоячи на ліктях + Джек: 15 повторень;
- Різнобічне підняття руки та ноги + одночасне скручування: 15 повторень;
- Повільні скручування + 3 коротких: 15 повторень;
- Розтяжка.
Кількість кіл:
- Новачки – 2
- Любителі – 3
- Досвідчені спортсмени – 4.
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Текст публікації Андрія Хомицького:
Новачки ви готові? Ловіть тренування на прес.
Полетіли:
бічні скручування 15 разів на кожну сторону
підняття таза з виходом в прямокутник 15 повторень
ножиці з фіксацією 15 повторень
стоячи на ліктях крокування + Джек 15 повторень
різнобічне підняття руки і ноги + одночасне скручування 15 повторень
повільні скручування + 3 коротких 15 повторень
розтяжка
Після виконання завдання обов'язкове напишіть ті, кому вдалося здійснити тренування не дивлячись на обставини, як у вас вийшло, чи не піти на поводу у складнощів? Це буде корисно тим, хто постійно є жертвувати своїх відмовок.