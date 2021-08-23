Звездный тренер Андрей Хомицкий показал эффективный комплекс упражнений для новичков, который заставит работать каждую мышцу живота. Эта тренировка будет полезно тем, кто постоянно является жертвой своих отговорок. Занимайтесь и совершенствуйте свое тело вместе с Идеи 24!

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Тренировка на пресс от Андрея Хомицкого

Боковые скручивания: 15 повторений на каждую сторону;

Поднятие таза с выходом в прямоугольник: 15 повторений;

Ножницы с фиксацией: 15 повторений;

Шагания, стоя на локтях + Джек: 15 повторений;

Разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания: 15 повторений;

Медленные скручивание + 3 коротких: 15 повторений;

Растяжка.

Советы от тренера: упражнения выполняйте одно за другим по кругу. Отдых после каждого упражнения: 45 секунд для новичков, 30 секунд для любителей и 15 секунд для опытных спортсменов.

Количество кругов:

Новички – 2

Любители – 3

Опытные спортсмены – 4.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая" , которые придутся вам по душе.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Новички вы готовы? Ловите тренировки на пресс.

Полетели:

боковые скручивания 15 раз в каждую сторону

поднятия таза с выходом в прямоугольник 15 повторений

ножницы с фиксацией 15 повторений

стоя на локтях шагания + Джек 15 повторений

разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания 15 повторений

медленные скручивание + 3 коротких 15 повторений

растяжка