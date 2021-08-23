Звездный тренер Андрей Хомицкий показал эффективный комплекс упражнений для новичков, который заставит работать каждую мышцу живота. Эта тренировка будет полезно тем, кто постоянно является жертвой своих отговорок. Занимайтесь и совершенствуйте свое тело вместе с Идеи 24!
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Тренировка на пресс от Андрея Хомицкого
- Боковые скручивания: 15 повторений на каждую сторону;
- Поднятие таза с выходом в прямоугольник: 15 повторений;
- Ножницы с фиксацией: 15 повторений;
- Шагания, стоя на локтях + Джек: 15 повторений;
- Разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания: 15 повторений;
- Медленные скручивание + 3 коротких: 15 повторений;
- Растяжка.
Количество кругов:
- Новички – 2
- Любители – 3
- Опытные спортсмены – 4.
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Текст публикации Андрея Хомицкого:
Новички вы готовы? Ловите тренировки на пресс.
Полетели:
боковые скручивания 15 раз в каждую сторону
поднятия таза с выходом в прямоугольник 15 повторений
ножницы с фиксацией 15 повторений
стоя на локтях шагания + Джек 15 повторений
разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания 15 повторений
медленные скручивание + 3 коротких 15 повторений
растяжка
После выполнения задания обязательное напишите те, кому удалось осуществить тренировки несмотря на обстоятельства, как у вас получилось, не пойти на поводу у сложностей? Это будет полезно тем, кто постоянно находится жертвовать своих отговорок.