Звездный тренер Андрей Хомицкий показал эффективный комплекс упражнений для новичков, который заставит работать каждую мышцу живота. Эта тренировка будет полезно тем, кто постоянно является жертвой своих отговорок. Занимайтесь и совершенствуйте свое тело вместе с Идеи 24!

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Тренировка на пресс от Андрея Хомицкого

  • Боковые скручивания: 15 повторений на каждую сторону;
  • Поднятие таза с выходом в прямоугольник: 15 повторений;
  • Ножницы с фиксацией: 15 повторений;
  • Шагания, стоя на локтях + Джек: 15 повторений;
  • Разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания: 15 повторений;
  • Медленные скручивание + 3 коротких: 15 повторений;
  • Растяжка.

Количество кругов:

  • Новички – 2
  • Любители – 3
  • Опытные спортсмены – 4.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Новички вы готовы? Ловите тренировки на пресс.

Полетели:

боковые скручивания 15 раз в каждую сторону
поднятия таза с выходом в прямоугольник 15 повторений
ножницы с фиксацией 15 повторений
стоя на локтях шагания + Джек 15 повторений
разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания 15 повторений
медленные скручивание + 3 коротких 15 повторений
растяжка

После выполнения задания обязательное напишите те, кому удалось осуществить тренировки несмотря на обстоятельства, как у вас получилось, не пойти на поводу у сложностей? Это будет полезно тем, кто постоянно находится жертвовать своих отговорок.