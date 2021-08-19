Визначення рівня фізичної підготовки – це один з найнадійніших способів дізнатися, чи є у вас прогрес після певного періоду тренувань. Одним з методів поділився зірковий тренер Андрій Хомицький. Але попереджаємо відразу: це завдання точно не для новачків.

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Як дізнатися свій рівень спортивної підготовки

Випад вперед: 30 секунд (по 15 секунд на кожну ногу);

30 секунд (по 15 секунд на кожну ногу); Випад назад зі стрибком в розніжці: 30 секунд;

30 секунд; Біцепс стегна з виносом таза через одну ногу: 30 секунд (по 15 секунд на кожну ногу);

30 секунд (по 15 секунд на кожну ногу); Подвійний присід з вистрибуванням вгору: 30 секунд;

30 секунд; Крокування лежачи на спині через сідничний місток: 30 секунд;

30 секунд; Біг на місці + баланс зі зміною ніг: 30 секунд;

30 секунд; Подвійний бічний випад: 30 секунд.

Виконуйте вправу за вправою, з відпочинком 20 секунд між ними. Відпочинок між колами – 2 хвилини.

Результати

1 коло – просунутий рівень;

2 кола – рівень PRO;

3 кола – рівень Я МОЖУ ВСЕ

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Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Текст публікація Андрія Хомицького:

Ці короткі, але досить інтенсивні тренування, підійдуть просунутим атлетам. Кожного, хто виконає завдання, я попрошу залишити відгук: які були думки в момент виконання, що виходило, а що ні? Скільки вам років і які цілі ставите перед собою?

Такий формат тренувань створюється для хороших рівнів фізичної підготовки і для самостійного виконання. Тим, у кого є буквально на все про все 30 хвилин.