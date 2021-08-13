За допомогою правильних вправ можна зменшити об'єм литок. Як це зробити показала фітнес-тренерка Юлія Богдан на сторінці проєкту wowbody slim.
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Малорухливий спосіб життя може призвести не лише до зайвих кілограмів та "апельсинової кірки", але й до перенапруження м'язів гомілки. Вона забивається і стає ще більш щільною та об'ємною,
– зазначила Богдан.
Комплекс вправ для красивих ніжок
- Розминка. Послідовний підйом на пальчики 20 разів і обертання стопою по 5 разів на кожен бік.
- Розтягуємо м'язи гомілки. Для цього потрібно затриматися в розтяжці на 1 хвилину.
- 3D-підйоми на носочки, по 10 разів на кожній позиції. Виконуємо повільно, включаючи м'язи.
Вправи рекомендується виконувати через день / Фото womendomain
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- Розтяжка біля опори. Стаємо в широкий випад так, щоб відчувалося розтягнення в литкових. 5 разів піднімаємося на пальці й вдавлюємо п'яти у підлогу. Затримуємося в розтяжці на 1 хвилину.
За словами фітнес-тренерки, комплекс слід виконувати через день. Це дозволить отримати відмінний результат. Також для посилення ефекту рекомендується додати масажі.
Як виконувати вправи: дивіться відео