Для цього існує кілька корисних лайфхаків. Ними поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Найголовніше у нашому здоровому раціоні – свіжі продукти. Лише при правильному їх зберіганні у холодильнику, можна домогтися свіжості на довгий час. Ви ж не хочете щодня викидати зіпсовані й купувати нові? Цього не станеться, якщо ви їх правильно їх зберігатиме,

– зазначила Боржемська.

Лайфхаки для зберігання продуктів

Деякі фрукти та овочі не можна зберігати разом. За словами фітнес-тренерка, це пов'язано з тим, що після дозрівання деякі продукти активніше за інших виділяють газ етилен. До таких належать: банани, сливи, груші, дині, абрикоси. А ось яблука, огірки, кавун, картопля та баклажани чутливі до дії етилену і починають псуватися. Тому рекомендується ці дві групи продуктів зберігати подалі одна від одної.

Не рекомендується мити продукти перед зберіганням / Фото Pixabay

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Овочі та фрукти не рекомендується мити перед тривалим зберіганням.

перед тривалим зберіганням. Свіжі фрукти та овочі слід зберігати у висувних ящиках у холодильнику.

у холодильнику. Не зберігайте зелень, овочі й фрукти у поліетиленових пакетах – продукти повинні "дихати".

Правильне зберігання – запорука свіжості продуктів / Фото Pixabay