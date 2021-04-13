Як розморозити продукти за допомогою тертки й ще 4 несподіваних лайфхаки

Джерело:24 канал
Користувачі мережі часто діляться дивними і часом дуже несподіваними порадами. Ця добірка – не виняток. І хоч деякі з них змусять вас усміхнутися, але вони дійсно працюють.
Підготували для вас свіжу добірку лайфхаків і чудернацьких ідей від користувачів Reddit. Надихайтеся порадами, які можуть спростити рутинні завдання і заощадити ваш час та нерви.
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Якщо ви багато читаєте і любите саме паперові книги, тоді вам точно стане в пригоді ось такий дерев'яний тримач. Його нескладно зробити самому.
Тримач для книги / Фото reddit
Спеціальний круглий ніж для піци відмінно підходить і для того, щоб дрібно нарізати петрушку, кріп чи іншу зелень.
Ніж для піци / Фото reddit
Якщо ви взялися щось готувати, а продукти ще заморожені, то у пригоді вам стане не мікрохвильова піч з режимом розморожування, а звичайнісінька тертка. Підготуйте каструлю з гарячою водою, а металеву тертку розмістіть над посудиною. Пар дозволить розморозити продукти набагато швидше.
Тертка допомагає швидше розморозити продукти / Фото reddit
У мережі показали максимально простий лайфхак, який покращить зчеплення улюбленої пари зі слизькою поверхнею. Нанесіть на підошву тонкий шар термопластичного клею. Після затвердіння взуття більше не буде ковзати.
Слизьке взуття / Фото reddit
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Ця порада буде корисною для тих, хто часто приймає гостей. Якщо вам періодично потрібно підкручувати меблеві гвинти, аби організувати застілля – збережіть собі цю ідею. Щоб кожен раз не шукати ключі до кріплень, приклейте їх всередині стільців і столів.
Як не губити ключі для кріплень / Фото reddit