Користувачі мережі часто діляться дивними і часом дуже несподіваними порадами. Ця добірка – не виняток. І хоч деякі з них змусять вас усміхнутися, але вони дійсно працюють.

Підготували для вас свіжу добірку лайфхаків і чудернацьких ідей від користувачів Reddit. Надихайтеся порадами, які можуть спростити рутинні завдання і заощадити ваш час та нерви.

І ще Не виливайте воду з-під макаронів: секрет використання рідини з користю

Девайс для затятих читачів

Якщо ви багато читаєте і любите саме паперові книги, тоді вам точно стане в пригоді ось такий дерев'яний тримач. Його нескладно зробити самому.



Тримач для книги / Фото reddit

Подрібнювач зелені

Спеціальний круглий ніж для піци відмінно підходить і для того, щоб дрібно нарізати петрушку, кріп чи іншу зелень.



Ніж для піци / Фото reddit

Як швидко розморозити продукти

Якщо ви взялися щось готувати, а продукти ще заморожені, то у пригоді вам стане не мікрохвильова піч з режимом розморожування, а звичайнісінька тертка. Підготуйте каструлю з гарячою водою, а металеву тертку розмістіть над посудиною. Пар дозволить розморозити продукти набагато швидше.



Тертка допомагає швидше розморозити продукти / Фото reddit

Що робити, якщо у вас слизьке взуття

У мережі показали максимально простий лайфхак, який покращить зчеплення улюбленої пари зі слизькою поверхнею. Нанесіть на підошву тонкий шар термопластичного клею. Після затвердіння взуття більше не буде ковзати.



Слизьке взуття / Фото reddit

Читайте також: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків

Лайфхак для компанійських людей

Ця порада буде корисною для тих, хто часто приймає гостей. Якщо вам періодично потрібно підкручувати меблеві гвинти, аби організувати застілля – збережіть собі цю ідею. Щоб кожен раз не шукати ключі до кріплень, приклейте їх всередині стільців і столів.



Як не губити ключі для кріплень / Фото reddit