Пользователи сети часто делятся странными и порой очень неожиданными советами. Эта подборка – не исключение. И хотя некоторые из них заставят вас улыбнуться, но они действительно работают.

Подготовили для вас свежую подборку лайфхаков и причудливых идей от пользователей редита. Вдохновляйтесь советами, которые могут упростить рутинные задачи и сэкономить ваше время и нервы.

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Девайс для заядлых читателей

Если вы много читаете и любите именно бумажные книги, тогда вам точно пригодится вот такой деревянный держатель. Его несложно сделать самому.



Держатель для книги / Фото reddit

Измельчитель зелени

Специальный круглый нож для пиццы отлично подходит и для того, чтобы мелко нарезать петрушку, укроп или другую зелень.



Нож для пиццы / Фото reddit

Как быстро разморозить продукты

Если вы взялись что-то готовить, а продукты все еще заморожены, тогда пригодится вам не микроволновая печь с режимом размораживания, а обычная терка. Подготовьте кастрюлю с горячей водой, а металлическую терку разместите над сосудом. Пар позволит разморозить продукты гораздо быстрее.



Терка помогает быстрее разморозить продукты / Фото reddit

Что делать, если у вас скользкая обувь

В сети показали максимально простой лайфхак, который улучшит сцепление любимой пары со скользкой поверхностью. Нанесите на подошву тонкий слой термопластичного клея. После затвердевания обувь больше не будет скользить.



Скользкая обувь / Фото reddit

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Лайфхак для компанейских людей

Этот совет будет полезным для тех, кто часто принимает гостей. Если вам периодически нужно подкручивать мебельные винты, чтобы организовать застолье – сохраните себе эту идею. Чтобы каждый раз не искать ключи к креплениям, приклейте их внутри стульев и столов.



Как не терять ключи для креплений / Фото reddit