Частенько після важкого дня немає бажання довго готувати вечерю. У такому випадку виручають макарони. Але мало хто знає одну хитрість: після того як паста зварилася, воду не потрібно виливати. Розповідаємо, як її можна використати.

Шеф-кухарі та справжні поціновувачі макаронів вважають, що всі, хто висипають їх в друшляк і зливають воду – роблять абсолютно неправильно. Вода після пасти вважається корисною – її можна використати як в кулінарії, так і в побуті.

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У процесі кипіння з борошна у воду виділяється крохмаль. Тому після варіння макаронів залишається білувата каламутна рідина. Шеф-кухарі називають її "рідким золотом", адже саме вона допомагає зробити соус для пасти густим і однорідним. Варто просто додати кілька ложок води з-під макаронів у свій соус і ви отримаєте густу кремову консистенцію.



Як використати воду з-під макаронів повторно / Фото pixabay

Як зберегти воду після приготування макаронів

Поставте друшляк не в раковину, а в миску або каструлю, в яку і буде збиратися вода.

Використовуйте спеціальні різновиди каструль, в які вже вбудований друшляк. Після приготування пасти його потрібно буде вийняти з місткості разом з макаронами і дочекатися, поки вода стече в каструлю.

Коли ви готуєте спагетті, майте під рукою спеціальні щипці, щоб перекласти макарони з каструлі у миску. Тоді ви легко зможете використати рідину повторно.

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Для чого ще корисна вода з-під макаронів