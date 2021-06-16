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Кава

У природі кава росте в лісі, в тіні інших дерев. Невисоке кавове дерево цвіте білим цвітом, схожим на квіти жасмину. Згодом з'являються зелені ягоди, які поступово наливаються червоним кольором.



Кавове дерево / Фото Coffee

Під червоною шкірою, щільною м'якоттю і в'язким шаром плоду – два кавових зерна, які лежить "лицем" один до одного. Саме їх збирають і очищають від шкірки перед тим, як відправити на обробку.



Кавові зерна з'являються у червоних ягодах / Фото Unsplash

Фісташки



Фісташкове дерево / Фото Agro guide

Фісташкове дерево росте на рівнинних ділянках, урвищах, схилах та гірських місцевостях. Цвітіння рослини припадає на березень – квітень, а квіти мають жовте забарвлення з домішками червоного відтінку. При дозріванні шкаралупа горіха тріскається і видніється світло-зелене ядро. Цікаво й те, що збирати плоди можна з вересня по листопад тільки у нічний час, оскільки вдень ​​листя фісташки виділяє багато ефірного масла, що може викликати запаморочення.

Фініки



Фініки – це плід пальми / Фото Unsplash

Батьківщиною фініків є Близький Схід, Північна Африка та Канарські острови. Рослина росте на пальмі та добре почувається у тропічному кліматі. Під час цвітіння на фініковій пальмі може бути понад 2 тисячі квіток. Вони зібрані у великі суцвіття і звисають гронами з дерева.

Екзотичний фрукт може мати помаранчевий, жовтий, червоний або коричневий відтінок. Кісточки та м'якоть багаті цілющими властивостями і мають високу харчову цінність. На полиці в магазині вони потрапляють у вигляді сухофруктів.

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Ківі



Ківі належить до виду ліан / Фото Unsplash

Ківі – соковита ягода, покрита ворсистою коричневою шкіркою, під якою захована смачна ароматна м'якоть. Дерево, на якому росте ківі, належить до виду ліан та є невибагливим у догляді. Ківі цвіте невеликими групами квітів з білим або кремовим забарвленням.

Манго



Манго – екзотичний індійський фрукт, що росте на дереві / Фото Unsplash

Манго – екзотичний фрукт, родом з Індії. Дерево манго може вирости до 40 метрів у висоту. Листя забарвлене у темно-зелений відтінок, а квіти – дрібні, жовтого кольору. Плоди манго мають гладку шкіру та жовто-помаранчеву м'якоть.

Цікаво, що це дерево дуже любить простір, тому висаджують його там, де багато світла і повітря.

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Авокадо



Листя авокадо насичене ефірними маслами / Фото Unsplash

Авокадо плодове дерево з темно-зеленим листям, яке насичене ефірними маслами. Цвіт авокадо рясний, блідо-зелений або жовто-зелений. Фрукти авокадо грушоподібної форми з жовто-зеленою, темно-зеленою або червонувато-фіолетовою шкіркою. Під шкіркою знаходиться м'якоть, на запах схожа на волоський горіх. У центрі плоду є насіння яйцеподібної форми.

Арахіс



Арахіс росте під землею / Фото Unsplash

Арахіс, на відміну від кеш'ю, фундука та волоського – росте під землею, а сама рослина належить до бобових. Арахіс розкидається невисокими кущами, висотою не більше 30 сантиметрів. Рослина однорічна, а тому висаджувати її доведеться щороку. До середини осені плоди дозрівають та підсушуються. І саме таким арахіс звикли бачити покупці.

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Мигдаль



Мигдаль має рожевий цвіт / Фото Pixabay

Всі ми відносимо мигдаль до горіхів. Проте, насправді це плодова кісточка однойменної рослини з роду слив. Квітки великі, білого, кремового, рожевого або світло-червоного кольору з гіркуватим ароматом. Мигдаль росте у теплому кліматі на кам'янистих схилах пагорбів або ярів. У товстій шкаралупі він виглядає як звичайна персикова кісточка, всередині якої – ароматний смачний плід.

Оливки



Дерево оливи невибагливе / Фото Unsplash

Олива – багаторічна рослина, яка добре освоїлась у Середземномор'ї. Доросле дерево невибагливе, чудово переносить відсутність вологи та перезволоження. Зелені, недостиглі плоди оливкового дерева використовують для консервації. Чорні – використовуються для видобутку оливкової олії, адже вони досить жирні.