Черешня багата корисними речовинами, які омолоджують організм і підвищують імунітет. Її періодичне вживання – це запорука здорових судин і серця. Але для того, щоб плід приніс більше користі, його потрібно вміти правильно вибирати. У нашому матеріалі ділимось порадами, коли краще купувати черешні та як вибрати найсмачніші.

Цікаво знати Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю

Найпопулярніші сорти черешні



Сорти черешні / Фото Unsplash

Першою нас тішить "Травнева" або "Скороспілка". Ця черешня має кисло-солодкий смак. Червоні плоди слід чекати 25 – 30 травня.

У цей час можна шукати "Мелітопольську ранню". Плоди цього сорту будуть дещо солодшими, з легкою кислинкою. На вигляд черешня з білими прожилками, а всередині – червона.

Слідом за двома сортами, на початку червня тішити своїми плодами буде черешня "Присадибна". Вона соковита та солодка, а плоди великі, серцеподібної форми.

До теми Тухле чи свіже, варене чи сире: 8 крутих лайфхаків із яйцями

У перші дні червня на прилавках з'являться плоди сорту "Валерій Чкалов". Велика темно-червона черешня потішить вас своїм дуже солодким смаком.

Найкраще купувати черешню у червні – липні. Саме в цей період вона буде дешевша і смачніша. Але перш, ніж потішити себе червоними плодами варто дізнатись про найпопулярніші сорти черешні.

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

Як обрати черешню

Черешня має пахнути свіжістю.

Плоди повинні бути красивими і глянцевими, без білого нальоту.

Шкірка черешні має бути цілісною та без пошкоджень.

Чим темніша черешня, тим більше в ній корисних антоціанів та органічних кислот.

Якщо у вас підвищений тиск, радимо обирати червону та чорну черешню. Рожеві плоди містять багато вітаміну С.

Черешня на дотик має нагадувати мармелад: не тверда і не занадто м'яка.

Хвостики свіжої черешні повинні бути зеленими та пружними.



Як обирати черешню / Фото Unsplash

Плоди краще не купувати, якщо:

Ви побачили тріщини (часто в таких тріщинах швидко розмножується цвіль).

Плід на вигляд прим'ятий.

Кислий або винний запах – ознака початку процесу бродіння.

Є гнилі крапки. Пам’ятайте: гниль дуже швидко поширюється на інші плоди.

Тьмяний колір і білі плями можуть означати обробку хімікатами-пестицидами.

Якщо хвостики сухі та коричневого кольору – плоди перезріли або залежалися.



Які плоди краще не купувати / Фото Unsplash

Черешня має бути суха, без гнилі, плісняви, сторонніх запахів та присмаків. Колір і консистенція можуть бути різними, тому тут потрібно пробувати та обирати, яка вам до смаку. Коли куштуємо, ламаємо плід на дві частини і дивимось, чи немає комах або гусениць.