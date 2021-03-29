Як робота кур'єром допомогла чоловікові скинути 126 кілограмів: історія вражаючого перевтілення

Житель Сінгапуру Різ Фокс зметикував, що за схуднення можна ще й отримувати непогані гроші. Він влаштувався у службу доставки UberEats кур'єром і почав намотувати кілометри на велосипеді. Зараз чоловік змінився до невпізнання.

Різ Фокс страждав ожирінням, а коли йому почав йти третій десяток, зрозумів, що пора змінюватися, адже його вага уже перевалювала за 200 кілограмів. Тож у 2018 році почав працювати над спалюванням зайвих кілограмів.

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Вага Різа перевалювала за 200 кілограмів / Фото facebook

Оскільки він дуже любив їздити на велосипеді, то саме з цього й почався його шлях схуднення. Різ катався на двоколісному навколо місцевого озера, але згодом йому це набридло, і він став збільшувати дистанції.

Одно дня Фокс зрозумів, що може заробляти гроші, катаючись по місту і спалюючи при цьому зайві кілограми. Тоді він відразу звернув увагу на UberEats, компанію з доставки їжі.

У той час я зрозумів, що UberEats буквально платить мені за те, що я роблю з задоволенням. Тому я подумав, що можу робити те, що мені подобається, заробляти гроші і худнути,

– згадує чоловік.

Різ працював кур'єром, а зміна його тривала. У підсумку за три роки поїздок по місту на велосипеді він зумів



Фізичні навантаження та дотримування дієти допомогли чоловікові скинути 126 кілограмів / Фото facebook

Але варто розуміти, що не лише фізичне навантаження та життя у постійному русі допомогли чоловікові досягти мети. Він повністю змінив свій раціон і старанно дотримувався дієти. Різ майже не їв вуглеводів, денна норма яких – лише 20 грамів. Крім цього, чоловік повністю виключив фастфуд. Зараз 37-річний кур'єр зізнається, що ніколи ще не почувався настільки здоровим і щасливим.

Я дотримуюся кето-дієти навіть після того, як скинув вагу. Це стало моїм способом життя, а не просто дієтою,

– пояснює чоловік.

І Фокс не зупиняється навіть на хвилину. На початку березня він здійснив поїздку навколо Сінгапуру довжиною у 120 кілометрів. А ще у його планах – здійснити кругосвітню подорож на велосипеді.

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Чоловік вважає, що особливого секрету у схудненні немає. Потрібно старанно дотримуватися дієти і займатися спортом. Зараз він продовжує працювати над своїм тілом і набрав вагу до 85 кілограмів, збільшивши м'язову масу.



Зараз Різ Фокс збільшує м'язову масу / Фото facebook