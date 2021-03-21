5 бізнес-ідей, як здавалися безглуздими, але все одно принесли власникам гарний прибуток
Багато людей впевнені в тому, що для того, щоб відкрити власну справу, потрібно мати гарний стартовий капітал, професійну команду та досконалий бізнес-план. Однак насправді іноді достатньо мати лише геніальну ідею, трішки фантазії на її втілення і допомогу однодумців.
Джерело:Social
Ці бізнес-ідеї з'явилися завдяки сміливості, креативності та фантазії декількох людей. Результатом став неочікуваний попит та, відповідно, шалений прибуток.
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1. Повітря в банках
Ідея продавати повітря в банках з'явилася в Китаї. Це пов'язано з високим рівнем забруднення повітря в країні. Саме тому Чень Гуанбяо, житель Пекіна, вирішив продавати свіже повітря у спеціальних консервованих банках.
Ідею чоловіка скопіювали інші бізнесмени, тому тепер, для прикладу, в Японії кисень продають у спеціальних пляшках з інгаляторами, а у Швейцарії можна придбати баночку з гірським альпійським повітрям.
Повітря в банках / Фото Pressalert
2. "Консервовані емоції"
Кожен мешканець або турист, який побував у Данії мав можливість придбати "Консервовані емоції". Усі емоції "містилися" у певних банках з підписами. Незалежно від виду емоцій, рідину пити не рекомендувалося. Основна мета поширення такого товару – постійне нагадування собі про основні цінності в житті.
Окрім цього, усі охочі мали можливість купити не лише позитивні, а й негативні емоції. Серед них могли бути: образа, страх, невпевненість, стрес, залежність. Покупка таких емоцій мала стати першим кроком на шляху визнання своїх слабкостей та негативних рис характеру.
"Консервовані емоції" / Фото Kaksekonomit
3. Бюро розставань
У період шаленої популяризації соцмереж такий бізнес-план точно став геніальним. Основна мета компанії – швидке та приязне розставання зі своїми партнерами та партнерками. Тексти повідомлень для розриву стосунків складають психологи, тому це найменш болісний спосіб припинити спілкування з колишнім хлопцем чи дівчиною.
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4. Дитячий садок для дорослих
Мішель Джоні Лапидос відкрила у Брукліні дитячий садок для дорослих. Основна мета такого закладу – надання можливості відпочити від рутини та шаленого темпу життя. У такому дитячому садку дорослі харчуються, грають у різні ігри, ходять на прогулянку та сплять за розкладом. Вартість загальної програми стартує від 333 доларів.
Дитячий садок для дорослих / Фото Goodfon
5. Оригінальні труни для поховання
Компанія "Vic Fearn & Co" тривалий час виготовляла труни класичного виду. Проте одного разу вони отримали дивне замовлення на створення оригінальної труни. З того моменту власники компанії вирішили змінити трохи асортимент своїх товарів. Тому тепер усі охочі можуть замовити труну у вигляді гітари, пляшки елітного алкоголю, корабля, скейтборда, туфлі тощо.
Труни для поховання / Фото Telegra.ph
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