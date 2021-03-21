У світі щоденно з'являється безліч нових винаходів, які спрямовані на покращення нашого життя. Деякі з цих винаходів стають незамінними у нашому побуті, а деякі безслідно зникають.

Ми підготували добірку оригінальних речей, які створює шалений винахідник Метт Бенедетто. Його винаходи дивні, але дуже оригінальні та практичні. Читайте також: 12 речей, унікальність яких оцінять одиниці: фото 1. Пристрій для акуратного поїдання хот-догів Фото newperexod 2. Шторка-рушник для ванної кімнати чи душу Фото justmademyday 3. Оригінальна склянка для поїдання морозива Усе морозиво, яке розтануло, стікає на низ склянки. Завдяки цьому наприкінці улюблений смаколик можна просто випити. Фото figyelj 4. Завдяки цьому винаходу вас зможуть ідеально чути навіть тоді, коли ви в масці Фото caak 5. Винахід для тих, хто завжди не встигає зранку поснідати Фото ennori Цікаво: 10 речей, які людство мало б винайти значно раніше 6. Нестандартний тримач для склянок з напоями Фото nb.img4.monster 7. Ковдра для тих, кому жарко та холодно водночас Фото unnecessaryinventions 8. Парасольки для взуття Фото laguiadelvaron 9. Винахід для тих, хто часто буває на концертах і любить усе знімати на відео Фото twitter 10. Оригінальна "селфі-палиця" Фото lalashares