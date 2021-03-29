Житель Сингапура Риз Фокс сообразил, что за похудение можно еще и получать неплохие деньги. Он устроился в службу доставки UberEats курьером и начал наматывать километры на велосипеде. Сейчас мужчина изменился до неузнаваемости.

Риз Фокс страдал ожирением, а когда ему начал идти третий десяток, понял, что пора меняться, ведь его вес уже переваливала за 200 килограммов. Поэтому в 2018 году мужчина начал работать над сжиганием лишних килограммов.

И еще Как улучшить себе жизнь: 10 гениальных вещей, которые захочет иметь каждый



Вес Риза переваливал за 200 килограммов / Фото facebook

Поскольку он очень любил ездить на велосипеде, то именно с этого и начался его путь похудения. Риз катался на двухколесном вокруг местного озера, но впоследствии ему это надоело, и он стал увеличивать дистанции.

Одно дня Фокс понял, что может зарабатывать деньги, катаясь по городу и сжигая при этом лишние килограммы. Тогда он сразу обратил внимание на UberEats, компанию по доставке еды.

В то время я понял, что UberEats буквально платит мне за то, что я делаю с удовольствием. Поэтому я подумал, что могу делать то, что мне нравится, зарабатывать деньги и худеть,

– вспоминает мужчина.

Риз работал курьером 5 дней в неделю, а изменение его длилась 7 часов. В итоге за три года поездок по городу на велосипеде он сумел сбросить 126 килограммов – до 74 килограммов.



Физические нагрузки и соблюдение диеты помогли мужчине сбросить 126 килограммов / Фото facebook

Но следует понимать, что не только физическая нагрузка и жизни в постоянном движении помогли мужчине достичь цели. Он полностью изменил свой рацион и тщательно соблюдал диету. Риз почти не ел углеводов, дневная норма которых – всего 20 граммов. Кроме этого, мужчина полностью исключил фастфуд. Сейчас 37-летний курьер признается, что никогда еще не чувствовал себя настолько здоровым и счастливым.

Я придерживаюсь кето-диеты даже после того, как сбросил вес. Это стало моим образом жизни, а не просто диетой,

– объясняет мужчина.

И Фокс не останавливается даже на минуту. В начале марта он совершил поездку вокруг Сингапура длиной в 120 километров. А еще в его планах – совершить кругосветное путешествие на велосипеде.

Читайте также 5 бизнес-идей, которые казались бессмысленными, но все равно принесли владельцам хорошую прибыль

Мужчина считает, что особого секрета в похудении нет. Нужно тщательно соблюдать диету и заниматься спортом. Сейчас он продолжает работать над своим телом и набрал вес до 85 килограммов, увеличив мышечную массу.



Сейчас Риз Фокс увеличивает мышечную массу / Фото facebook