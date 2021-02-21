Як проводити дозвілля з користю: 5 серіалів про бізнес

Джерело:24 канал
Усі успішні люди знають, що дозвілля потрібно проводити з користю. Як варіант, можна переглядати цікаві та пізнавальні серіали про бізнес.
Тому, якщо ви маєте трохи вільного часу, прагнете розвиватися і хочете подивитися щось захопливе – скористайтеся нашою добіркою серіалів.
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Головним персонажем серіалу є авторитарний управлінець Том Кейн. Він має нестандартне мислення і може знайти вихід з будь-якої ситуації. Це людина, яка не зупиниться ні перед ким і ні перед чим. Том має максимальне стратегічне мислення, яке забезпечує управлінцю довгострокове перебування при владі.
Дивіться трейлер першого сезону серіалу "Бос":
Серіал про одного із засновників американської держави Джона Адамса. Образ президента розкрито якнайкраще. У серіалі дуже тонко показано, що це управлінець, на якого варто рівнятися. Він завжди вміє відстоювати свою думку, готовий до діалогу і навіть здатний на компроміси. У кожній серії розповідається про якусь складну політичну, економічну чи юридичну ситуацію, яка тримає глядача в напрузі впродовж приблизно 70 хвилин.
"Джон Адамс": дивіться трейлер
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Серіал про групу стартаперів, які розробляли свої мобільні додатки. Усі вони згодом об'єдналися для того, щоб створити унікальний продукт. У комічному стилі розкривається весь механізм створення та реалізації продукту.
Дивіться трейлер першого сезону серіалу "Кремнієва долина":
Серіал про жінку, яку покинув чоловік. Через це вона змушена багато працювати і піклуватися про двох дітей. Кар'єра жінки розпочинається з офіціантки. Крок за кроком головна героїня вдосконалюється, працює над собою і стає власницею мережі ресторанів "Mildred's".
Дивіться трейлер серіалу "Мілдред Пірс":
В основі серіалу історичні події про золоту лихоманку. У період хаосу та свавілля в американське містечко прибуває колишній федеральний маршал, який прагне відкрити невеликий магазин. Що на нього чекає? Чи вдасться чоловікові втілити мрію? Та як на це повпливають політичні події в Америці? – Усі відповіді ви дізнаєтеся під час перегляду.
Дивіться трейлер першого сезону "Дедвуд":