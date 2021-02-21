Как проводить свободное время с пользой: 5 сериалов про бізнес
Все успешные люди знают, что досуг нужно проводить с пользой. Как вариант, можно просматривать интересные и познавательные сериалы про бизнес.
Источник:24 канал
Поэтому, если вы имеете свободное время, стремитесь развиваться и хотите посмотреть что-то увлекательное – воспользуйтесь нашей подборкой сериалов.
Читайте также: В диких условиях: лучшие фильмы о выживании, которые вы посмотрите на одном дыхании
"Босс" / "Boss"
Главным персонажем сериала является авторитарный управленец Том Кейн. Он имеет нестандартное мышление и может найти выход из любой ситуации. Это человек, который не остановится ни перед кем и ни перед чем. Том имеет максимальное стратегическое мышление, которое обеспечивает управленцу долгосрочное пребывание у власти.
Смотрите трейлер первого сезона сериала "Босс":
"Джон Адамс" / "John Adams"
Сериал об одном из основателей американского государства Джоне Адамсе. Образ президента раскрыто отлично. В сериале очень тонко показано, что это управленец, на которого стоит равняться. Он всегда умеет отстаивать свое мнение, готов к диалогу и даже способен на компромиссы. В каждой серии рассказывается о какой-то сложной политической, экономической или юридической ситуации, которая держит зрителя в напряжении в течение примерно 70 минут.
"Джон Адамс": смотрите трейлер
Интересно: Топ-7 фильмов, которые вдохновляют на путешествие
"Кремниевая долина" / "Silicon Valley"
Сериал о группе стартаперов, которые разрабатывали свои мобильные приложения. Все они впоследствии объединились для того, чтобы создать уникальный продукт. В комическом стиле раскрывается весь механизм создания и реализации продукта.
Смотрите трейлер первого сезона сериала "Кремниевая долина":
"Милдред Пирс" / "Mildred Pierce"
Сериал о женщине, которую бросил муж. Из-за этого она вынуждена много работать и заботиться о своих детях. Карьера женщины начинается с официантки. Шаг за шагом главная героиня совершенствуется, работает над собой и становится владелицей сети ресторанов "Mildred's".
Смотрите трейлер сериала "Милдред Пирс":
"Дедвуд" / "Deadwood"
В основе сериала исторические события о золотой лихорадке. В период хаоса в американский городок прибывает бывший федеральный маршал, который стремится открыть небольшой магазин. Что его ждет? Удастся ли мужчине воплотить мечту? И как на это повлияет политические события в Америке? – Все ответы вы узнаете во время просмотра.
Смотрите трейлер первого сезона "Дедвуд":
Поделиться новостью