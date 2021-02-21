Все успешные люди знают, что досуг нужно проводить с пользой. Как вариант, можно просматривать интересные и познавательные сериалы про бизнес.

Поэтому, если вы имеете свободное время, стремитесь развиваться и хотите посмотреть что-то увлекательное – воспользуйтесь нашей подборкой сериалов.

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"Босс" / "Boss"

Жанр: политическая драма

Первая серия: 21 октября 2011 года

Количество сезонов: 2

Количество серий: 18

Главные роли: Кэтлин Робертсон, Келси Грэммер, Джефф Хэфнер, Конни Нильсен, Ханна Уэр

Главным персонажем сериала является авторитарный управленец Том Кейн. Он имеет нестандартное мышление и может найти выход из любой ситуации. Это человек, который не остановится ни перед кем и ни перед чем. Том имеет максимальное стратегическое мышление, которое обеспечивает управленцу долгосрочное пребывание у власти.

Смотрите трейлер первого сезона сериала "Босс":

"Джон Адамс" / "John Adams"

Жанр: биография, история, драма

Первая серия: 16 марта 2008 года

Количество сезонов: 1

Количество серий: 7

Главные роли: Пол Джаматти, Лора Линни, Стивен Диллэйн, Дэвид Морс, Том Уилкинсон

Сериал об одном из основателей американского государства Джоне Адамсе. Образ президента раскрыто отлично. В сериале очень тонко показано, что это управленец, на которого стоит равняться. Он всегда умеет отстаивать свое мнение, готов к диалогу и даже способен на компромиссы. В каждой серии рассказывается о какой-то сложной политической, экономической или юридической ситуации, которая держит зрителя в напряжении в течение примерно 70 минут.

"Джон Адамс": смотрите трейлер

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"Кремниевая долина" / "Silicon Valley"

Жанр: комедия ситуаций

Первая серия: 6 апреля 2014 года

Количество сезонов: 6

Главные роли: Аманда Крю, Томас Миддлдитч, Кумэйл Нанджиани, Т. Дж. Миллер, Зак Вудс

Сериал о группе стартаперов, которые разрабатывали свои мобильные приложения. Все они впоследствии объединились для того, чтобы создать уникальный продукт. В комическом стиле раскрывается весь механизм создания и реализации продукта.

Смотрите трейлер первого сезона сериала "Кремниевая долина":

"Милдред Пирс" / "Mildred Pierce"

Жанр: драма

Первая серия: 27 марта 2011 года

Количество сезонов: 1

Количество серий: 5

Главные роли: Кейт Уинслет, Гай Пирс, Эван Рейчел Вуд

Сериал о женщине, которую бросил муж. Из-за этого она вынуждена много работать и заботиться о своих детях. Карьера женщины начинается с официантки. Шаг за шагом главная героиня совершенствуется, работает над собой и становится владелицей сети ресторанов "Mildred's".

Смотрите трейлер сериала "Милдред Пирс":

"Дедвуд" / "Deadwood"

Жанр: вестерн

Первая серия: 21 марта 2004 года

Количество сезонов: 3

Количество серий: 36

Главные роли Тимоти Олифант, Иэн Макшейн, Молли Паркер, Робин Вайгерт, Ким Диккенс

В основе сериала исторические события о золотой лихорадке. В период хаоса в американский городок прибывает бывший федеральный маршал, который стремится открыть небольшой магазин. Что его ждет? Удастся ли мужчине воплотить мечту? И как на это повлияет политические события в Америке? – Все ответы вы узнаете во время просмотра.

Смотрите трейлер первого сезона "Дедвуд":