Фільми викликають різний спектр емоцій, але одна з ключових це захват та натхнення. Фільми про подорожі показують життя людей, які потрапляють у різноманітні життєві ситуації про які годі мріяти не виїжджаючи з рідного міста. Є фільми, після перегляду яких хочеться кинути будні, зібрати рюкзак і гайнути назустріч пригодам, в іншу країну, на дику природу, або навіть одразу на іншу планету.

Тому ми вам підготували добірку фільмів, після перегляду яких ви точно кудись гайнете.

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"Неймовірне життя Уолтера Мітті" / "The Secret Life of Walter Mitty"

Рік виходу: 2013

Жанр: комедія, фентезі, пригоди, драма

Режисер: Бен Стіллер

Головні герої: Бен Стіллер, Крістен Біг, Джон Дейлі, Кетрін Ган, Теренс Берні Хайнс, Адам Скотт

Уолтер Мітті – людина маленька, непомітна. Все у нього має бути акуратно складеним, правильним і стабільним. Працює він на посаді, будучи офісним робітником і живучи в блоковому будинку, де квартири як клітки. Проте ніхто не знає, що цей тихий чоловічок в душі пристрасний мрійник, в голові якого постійно відбуваються чудові та неймовірні речі. Він закоханий у жінку, з якою працює, проте підійти до неї насмілюється тільки у своїх мріях, де він то альпініст, то бравий астронавт. У певний момент йому доводиться насправді стати героєм своїх мрій, пустившись у подорож, яка його повністю змінить, назавжди.

"Неймовірне життя Уолтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

"Мистецтво подорожувати" / "The Art of Travel"

Рік виходу: 2008

Жанр: пригодницький

Режисер: Томас Вілан

Головні герої: Крістофер Мастерсон, Брук Бернс, Джонні Месснер, Джеймс Філліпс, Ерні Дайвлі, Марія Кончіта Алонсо

Справжній мандрівник ніколи не вибере вторований шлях, а буде прокладати собі дорогу самостійно. Коннор Лейн – головний герой картини приймає рішення круто змінити своє життя і несподівано для всіх своїх близьких відправляється в подорож по Центральній Америці. Разом з його новими друзями Лейна очікує перехід зі Сполучених Штатів в небезпечну і повну несподіванок республіку Нікарагуа. Відважним мандрівникам доведеться побувати в непрохідних джунглях Дар'єнського розриву, а також відвідати Панаму, Колумбію, Перу і древнє місто інків Мачу-Пікчу, знамените болівійське озеро Уюні. Крім того, їм доведеться зіткнутися з безліччю пригод і небезпек на своєму шляху.

"Мистецтво подорожувати": дивіться трейлер онлайн

"В диких умовах" / "Into the Wild"

Рік виходу: 2007

Жанр: біографічний, драма, пригодницький

Режисер: Шон Пенн

Головні герої: Єміль Хірщ, Хел Холбрук, Марша Гей Харден, Вільям Херт, Джена Мелоун, Брайан Х. Дьеркер, Кетрін Кінер, Вінс Вон, Крістен Стюарт, Джим Галіен

Драматичний фільм про тінейджера, який проміняв життя в розвиненому суспільстві на виживання в природному середовищі. Фільм знятий по книзі Джона Кракауера, який роками розкопував цю дивовижну історію. Після закінчення коледжу американський юнак віддав $ 24000 своїх заощаджень на доброчинність, спалив готівкові гроші та відправився подорожувати автостопом по США. Він працював на збиранні врожаїв, сплавлявся на каяку по Великому каньйону, нелегально потрапив до Мексики. Весь цей час юнак готувався до реалізації своєї мрії: дістатися до Аляски та жити далеко від людей і їх цивілізації споживання.

"В диких умовах": дивіться трейлер онлайн

"Пляж" / "The Beach"

Рік виходу: 2000

Жанр: пригоди, драма, трилер

Режисер: Денні Бойл

Головні герої: Леонардо Дікапріо, Віржіні Ледуайен, Тільда Суїнтон, Гійом Кане, Роберт Карлайл, Петерсое Джозеф, Зельда Тинского, Пітер Янгблад Хіллз, Даніель Кальтаджіроне, Даніел Йорк

Стрічка про самотніх мандрівників, які постійно шукають собі пригоди на п'яту точку. В цьому фільмі разом з чудесним райським островом Пхі-Пхі, що в Тайланді, група туристів знаходить і проблеми на свою голову! Люди на стільки одержимі ідеєю недоторканної сучасної цивілізації, райського життя, що готові йти на все, і навіть на вбивства.

"Пляж": дивіться трейлер онлайн

"Санктум" / "Sanctum"

Рік виходу: 2010

Жанр: драма, пригоди, катастрофа

Режисер: Алистер Грайерсон

Головні герої: Річард Роксбург, Різ Уейкфілд, Йоан Гріффіт, Еліс Паркінсон, Деніел Уайллі, Еллісон Кречлі, Крістофер Бейкер

Трилер про дайверів, яким заблокувало вихід з підводної печери, від продюсера Джеймса Кемерона. Група дайверів робить дуже ризиковану експедицію в найбільшу систему печер на Землі – неймовірно красиву і майже недоступну. Несподіваний тропічний шторм змушує їх спуститися глибоко в печери. Єдиний порятунок для дослідників – знайти невідомий другий вихід до моря, долаючи шалену стихію бурхливих вод, підступні пастки підземель і смертельний жах.

"Санктум": дивіться трейлер онлайн

"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних" / "The Best Exotic Marigold Hotel"

Рік виходу: 2011

Жанр: драма, комедія

Режисер: Джон Медден

Головні актори: Джуді Денч, Білл Найі, Дев Патель, Том Вілкінсон, Меггі Сміт, Пенелопа Вілтон, Селія Імрі, Рональд Пікап, Патрік Пірсон, Х'ю Діксон

Фільм оповідає про групу британських пенсіонерів, які вирішили "піти на спокій" у менш витратну за видатками та набагато більш екзотичну Індію.

"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних": дивіться трейлер онлайн

"Турист" / "The Tourist"

Рік виходу: 2010

Жанр: драма, трилер

Режисер: Флоріан Марія георг Кристіан граф Генкель фон Доннерсмарк

Головні актори: Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Пол Беттані, Тімоті Далтон, Стівен Беркоф, Руфус Сьюел, Крістіан Де Сіка, Алессіо Боні

Американський турист Френк приїжджає до Італії, щоб залікувати душевну рану. У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою, на ім'я Еліза, яку зіграла Анджеліна Джолі. Поранене серце, схоже, готове здатися новій коханій. Проте плани Френка та Елізи грубим чином порушує вир інтриг і небезпек. Венеція показана настільки привабливо, що відразу після перегляду хочеться купити квитки, забронювати номер у якомусь палаці й вирушити у поїздку.

"Турист": дивіться трейлер онлайн