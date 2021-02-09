Якщо вас засмучують різні зміни погоди, вам сумно та нудно проводити вечори за смартфоном, перегляньте надихаючі фільми про виживання. Головні герої цих фільмів потрапляють на безлюдний острів, дрімучий ліс чи навіть в арктичну пустелю. У вас є можливість спостерігати за сміливістю, витривалістю та силою волі персонажів, а це, будьте певні, надихає.

Ми підготували добірку найкращих фільмів про виживання. Запасайтеся улюбленими снеками, вмикайте фільм, який обрали й насолоджуйтеся переглядом.

Читайте також Фільми про адвокатів, після яких вам захочеться змінити свою професію

"Альфа" / "Alpha"

Рік виходу: 2018

Жанр: бойовик, драма, трилер

Режисер: Альберт Г'юз

Головні ролі: Коді Сміт-МакФі, Леонор Варела, Йенс Гультен

Історія про мисливця Тау, який вчив свого сина Кеда виживати в диких умовах. Тау прагнув, щоб його син став вождем і відомим мисливцем. Та ряд непередбачуваних ситуацій призвів до того, що всі вважали, що Кед загинув. Натомість хлопець не просто вижив, він опинився в дуже складних умовах, де увесь час боровся за своє життя. Хто зна, як би все закінчилося, якби він не подружився зі своїм ворогом.

"Альфа": трейлер дивіться онлайн

"У серці моря" / "In the Heart of the Sea"

Рік виходу: 215

Жанр: бойовик, пригоди, драма

Режисер: Рон Говард

Головні ролі: Кріс Гемсворт, Бенджамін Вокер, Кілліан Мерфі, Том Голланд, Брендан Глісон

Фільм був створений на основі однойменного біографічного роману Натаніеля Філбріка. У фільмі розповідається про американське китобійне судно "Ессекс", яке було протаранене кашалотом. Через значні пошкодження корабля увесь екіпаж опинився в небезпеці. Тепер головне завдання кожного – вижити та добратися до суші.

"У серці моря": трейлер дивіться онлайн

"Рятівний світанок" / "Rescue Dawn"

Рік виходу: 2006

Жанр: драма, біографія

Режисер: Вернер Герцог

Головні ролі: Крістіан Бейл, Маршалл Белл, Джеремі Девіс

Історія американського солдата Дітера Денглера у В'єтнамі. Йому довелося пройти полон та катування. Завдяки своєму характеру та силі духу Дітер зміг втекти від в'єтнамців. Але тепер на чоловіка очікувала нова небезпека – виживання у джунглях.

"Рятівний світанок": дивіться трейлер

"Неможливе" / "The Impossible"

Рік виходу: 2012

Жанр: Катастрофа, Драма

Режисер: Хуан Антоніо Байона

Головні ролі: Наомі Воттс, Юен Мак-Грегор, Том Голланд

Фільм заснований на реальній історії Марії Белон і її сім'ї, яка трапилася під час землетрусу і цунамі 2004 року в Індійському океані. Подружжя з трьома дітьми весело проводять час у Таїланді. Нічого не передбачало біди. Але одного дня острів накривають величезні хвилі, які руйнують все на своєму шляху. Руйнівне цунамі розлучає батьків. Сюжет розгортається навколо порятунку усіх людей від катастрофи. Проте вся увага прикута до сім'ї Беннеттів.

"Неможливе": дивіть трейлер:

"Дорога" / "The Road"

Рік виходу: 2009

Жанр: постапокаліптика, драма

Режисер: Джон Гілкоут

Головні ролі: Вігго Мортенсен, Коді Сміт-Макфі, Шарліз Терон, Гай Пірс, Роберт Дювалл

Унаслідок катаклізму загинула вся цивілізація і навіть тварини та рослини. Єдиною їжею для тих, хто вижив можуть бути або консерви, зроблені до катастрофи, або ж… інші люди. У центрі сюжету батько з сином, які намагаються вижити, тому відправляються на пошуки консервів. У процесі пошуку їм доведеться рятуватися від канібалів. Але від долі не втечеш, тому одного разу батька вбивають, а на хлопчика чекають нові випробування.

"Дорога": дивіться трейлер

"Сірий" / "The Grey"

Рік виходу: 2011

Жанр: бойовик, пригодницький, драма

Режисер: Джо Карнахан

Головні ролі: Ліам Нісон, Френк Ґрілло, Дермот Малруні, Даллас Робертс, Джо Андерсон, Нонсо Анозі

Сюжет фільму розвивається навколо нафтовиків, які працюють на Алясці. В останній день вся команда вилетіла додому, проте літак розбився. Усі, хто врятувалися об'єдналися, щоб вижити в сурових умовах. Проте на цих людей чекають неймовірно складні випробування.

"Сірий": дивіться трейлер онлайн

"Загублені в льодах" / "Arctic"

Рік виходу: 2018

Жанр: пригоди, драма

Режисер: Джо Пенна

Головні ролі: Мадс Міккельсен

Події фільму розгортаються в суворій арктичній пустелі. Пілот Хакслі Овергор, який вижив в авіакатастрофі, вирішує чекати на допомогу з материка, залишаючись на уламках літака. Проте він так і не дочекався порятунку, адже вертоліт, який летів за чоловіком, розбився. На плечі пілота лягла відповідальність не лише за своє життя, а й за життя жінки, яку він знайшов в уламках літака.

"Загублені в льодах": дивіться трейлер