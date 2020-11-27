Можна із впевненістю сказати, що COVID-19 ставить нас у певні рамки та обмеження. Саме тому ми повинні пристосовуватися до всіх непередбачуваних обмежень та вимог, у тому числі і до карантину вихідного дня.

Ідеї 24 зробили для вас добірку з 50 справ, якими ви можете зайнятися у карантинні суботу та неділю.

Розпочніть із тих справ, які запланували давно. Але обов'язково дотримуйтеся усіх правил для збереження свого здоров'я та тих, хто вас оточує.

Якщо планів на вихідні у вас не було, обирайте для себе ті справи зі списку, які найбільше сподобаються.

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1. Здійсніть онлайн-мандрівку у ті міста та країни, про які мріяли давно

Можливості інтернету дозволяють відвідати найвідоміші місця, занесені в "Книгу рекордів Гіннеса", музеї, театри, замки тощо.

2. Розгадуйте кросворди, головоломки, складайте кубик Рубіка тощо

Усе можна робити онлайн за комп'ютером або зі смартфона. Тому кожен знайде той, варіант, який йому до душі.

Фото hprk.city

3. Займіться фізичною активністю

Можна побігати у малолюдних місцях, зайнятися йогою з онлайн-інструктором або ж просто виконати силові вправи в домашніх умовах.

4. "Заведіть" щоденник

Запишіть те, що турбує або те, що найяскравіше відбувалося з вами впродовж останніх днів.

5. Влаштуйте генеральне прибирання, посортуйте речі, поприбирайте там, де зазвичай "руки не доходять"

Фото pexels

6. Надішліть повідомлення або зателефонуйте давнім знайомим

Обов'язково зателефонуйте тим, з ким через низку обставин припинили спілкування або просто не мали часу.

7. Спробуйте писати вірші

Гарантії того, що у вас вийде геніально, нема, але принаймні ви спробуєте "виплеснути" всі свої емоції, які накопичилися за тиждень або навіть за усе життя.

8. Перегляньте довгі фільми, на які у вас нема часу у будні дні

9. Вивчайте іноземну мову

Це корисно для роботи мозку та для вашого розвитку загалом.

10. Додивіться серіал, який розпочали переглядати ще пів року тому

11. Поскладайте пазли для дорослих

Фото marthastewart

12. Малюйте або розмальовуйте книжки антистрес

Як варіант, можете створити картину "по кольорах".

13. Помедитуйте. Позбудьтеся сторонніх звуків

Позбудьтеся сторонніх звуків. Ляжте і повністю розслабтеся. За бажанням подивіться онлайн-уроки з медитації.

14. Косметичні процедури

Зробіть маски, скраби та інші дії. У зимовий період ваша шкіра потребує особливого догляду.

Фото freepik

15. Переглядайте фото та відео з милими тваринами

16. Кулінарія

Приготуйте щось особливе та оригінальне. Якщо хочете якомога довше "возитися" на кухні, вигадайте нездійснене завдання. Наприклад, приготувати картопляну дошку з 7 різних видів картоплі, використовуючи лише ті інгредієнти, які маєте на кухні.

Фото korysni-porady

17. Напишіть листи-подяки тим, хто вплинув на ваше життя, допоміг у скрутні хвилини або просто є у вашому житті

18. Вивчіть каліграфію або мову жестів. YouTube вам у допомогу

19. Ознайомтесь із правилами ігор, у які давно хочете навчитися грати

Фото pinterest

20. Переміряйте весь свій одяг

"Подуркуйте", посмійтеся або навпаки – поставтеся до цього серйозно і створіть гардеробні капсули.

21. Подивіться "оскароносні" фільми

22. Прийміть ванну

Зробіть собі максимальний релакс з пінкою, ефірними оліями, улюбленим напоєм та книгою чи музикою.

Фото aromamasla

23. Навчіть готувати різні коктейлі

24. Влаштуйте фотосесію

Зробіть класний фон, макіяж і вперед створювати фото шедеври.

25. Навчіться заплітати волосся або створювати оригінальні зачіски

Фото pinterest

26. Переберіть усю свою косметику

27. Поговоріть з бабусею, дідусем чи батьками про їхні історії з молодості

За бажанням створіть колекцію спогадів у будь-якому форматі.

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28. Створіть карту своїх бажань та мрій.

29. Попрацюйте над фінансовим плануванням

Фото pexels

30. Зваріть каву за новим рецептом

31. Створіть родинне дерево

32. Перегляньте старі фото

33. Складіть списки музеїв, виставок, концертів, спортивних та інших подій, які ви хочете відвідати після карантину

34. Зробіть перестановку меблів у квартирі

35. Складіть спеції за алфавітом

36. Подресируйте або просто побавтеся з домашніми улюбленцями

Фото pexels

37. Пошукайте подарунки колегам на Новий рік

38. Створіть різні добірки музики: новорічні, музика в дорогу, музика на море тощо

39. Пошукайте різні способи для декору квартири

40. Навчіться зав'язувати краватку, оригінально носити хустину чи шарф

Фото photo-ac

41. Ознайомтеся з основними тенденціями моди

42. Виспіться

43. Пограйте з друзями в онлайн-ігри

44. Послухайте цікаві подкасти

Фото ichip

45. Займіться рукоділлям. Згадайте, як в'язати, вишивати, робити вироби з бісеру тощо

46. Перегляньте тренди ТікТок

47. Упорядкуйте всі дані на телефоні чи комп'ютері

Фото pexels

48. Пошукайте подарунки рідним на різдвяні свята

49. Розпочніть підбивати підсумки 2020 року. Створюйте презентації, пишіть списки тощо

50. Спробуйте прислухатися до Рапунцель і повторити день юної принцеси: