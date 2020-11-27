Можно с уверенностью сказать, что COVID-19 ставит нас в определенные рамки и ограничения. Именно поэтому, мы должны приспосабливаться ко всем непредсказуемым ограничениям и требованиям, в том числе это касается и карантина выходного дня.

Идеи 24 сделали для вас подборку из 50 дел, которыми можно заняться в карантинные субботу и воскресенье.

Начните с тех дел, которые запланировали давно. Но обязательно соблюдайте все правила для сохранения своего здоровья и тех, кто вас окружает.

Если планов на выходные у вас не было, выбирайте для себя те дела из списка, которые больше всего понравятся.

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1. Выполните онлайн-путешествие в те города и страны, о которых мечтали давно

Возможности интернета позволяют посетить самые известные места, занесенные в "Книгу рекордов Гиннеса", музеи, театры, замки и тому подобное.

2. Разгадывайте кроссворды, головоломки, складывайте кубик Рубика и др.

Все можно делать онлайн с компьютера или со смартфона. Поэтому каждый найдет тот, вариант, который ему по душе.

Фото hprk.city

3. Займитесь физической активностью

Можно побегать в малолюдных местах, заняться йогой с онлайн-инструктором или же просто выполнить силовые упражнения в домашних условиях.

4. "Заведите" дневник

Запишите то, что беспокоит или то, что происходило с вами в течение последних дней.

5. Устройте генеральную уборку, посортируйте вещи, уберите там, где обычно "руки не доходят"

Фото pexels

6. Отправьте сообщение или позвоните старым знакомым

Обязательно позвоните знакомым, с которыми по ряду обстоятельств прекратили общение или просто не было времени.

7. Попробуйте писать стихи

Гарантии того, что у вас получится гениально нет, но по крайней мере вы попробуете "выплеснут" все свои эмоции, накопившиеся за неделю или даже за всю жизнь.

8. Смотрите длинные фильмы, на которые у вас нет времени в будние дни

9. Изучайте иностранный язык

Это полезно для работы мозга и для вашего развития в целом.

10. Посмотрите сериал, который начали пересматривать еще полгода назад

11. Складывайте пазл для взрослых

Фото marthastewart

12. Рисуйте или раскрашивайте книги антистресс

Как вариант, можно создать картину "по цвету".

13. Помедитируйте

Избавьтесь посторонних звуков. Лягте и полностью расслабьтесь. По желанию посмотрите онлайн-уроки медитации.

14. Косметические процедуры

Сделайте маски, скрабы и другие действия. В зимний период ваша кожа нуждается в особом уходе.

Фото freepik

15. Пересматривайте фото и видео с милыми животными

16. Кулинария

Приготовьте что-то особенное и оригинальное. Если хотите как можно дольше "возиться" на кухне, придумайте сложные задачи. Например, приготовить картофельную доску с 7 различных видов картофеля, используя только те ингредиенты, которые есть на кухне.

Фото korysni-porady

17. Напишите благодарственные письма тем, кто повлиял на вашу жизнь, помог в трудные минуты или просто есть в вашей жизни

18. Изучите каллиграфию или язык жестов. YouTube вам в помощь

19. Ознакомьтесь с правилами игр, в которые давно хотите научить играть

Фото pinterest

20. Перемеряйте всю свою одежду

"Подурачьтесь", посмейтесь или наоборот – отнеситесь к этому серьезно и создайте гардеробные капсулы.

21. Посмотрите "оскароносные" фильмы

22. Примите ванну

Сделайте себе максимальный релакс с пенкой, эфирными маслами, любимым напитком и книгой или музыкой.

Фото aromamasla

23. Научите готовить различные коктейли

24. Устройте фотосессию

Сделайте классный фон, макияж и вперед создавать фото шедевры.

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25. Научитесь заплетать волосы или создавать оригинальные прически

Фото pinterest

26. Переберите всю свою косметику

27. Поговорите с бабушкой, дедушкой или родителями об их истории с молодости

По желанию создайте коллекцию воспоминаний в любом формате.

28. Создайте карту своих желаний и мечтаний

29. Поработайте над финансовой планировкой

Фото pexels

30. Сварите кофе по новому рецепту

31. Создайте семейное дерево

32. Просмотрите старые фото

33. Составьте списки музеев, выставок, концертов, спортивных и других событий, которые вы хотите посетить после карантина

34. Сделайте перестановку мебели в квартире

35. Посортируйте специи по алфавиту

36. Подресируйте или просто поиграйтемь с домашними любимцами

Фото pexels

37. Поищите подарки коллегам на Новый год

38. Создайте различные подборки музыки: новогодние, музыка в дорогу, музыка на море и т.д.

39. Поищите различные способы для декора квартиры

40. Научитесь завязывать галстук, или как оригинально носить платок или шарф

Фото photo-ac

41. Ознакомьтесь с основными тенденциями моды

42. Выспитесь

43. Поиграйте с друзьями в онлайн-игры

44. Послушайте интересные подкасты

Фото ichip

45. Займитесь рукоделием. Вспомните, как вязать, вышивать, делать изделия из бисера и тому подобное

46. ​​Смотрите тренды ТикТок

47. Организуйте все данные на телефоне или компьютере

Фото pexels

48. Поищите подарки родным на рождественские праздники

49. Начните подводить итоги 2020 года

Создавайте презентации, пишите списки и тому подобное.

50. Попробуйте прислушаться к Рапунцель и повторить день юной принцессы: