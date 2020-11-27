Фільми про геніїв: 10 найкращих кінострічок про геніальних особистостей
Що таке геніальність? Дар чи все ж покарання? Геніальні люди завжди виділяються, мають свої погляди, своє світосприйняття і свої думки, які іноді навіть божевільні. Саме завдяки геніальним людям ми дізнаємось про різні креативні винаходи, якими з часом починає користуватися усе людство.
Ідеї 24 зробили для вас добірку 10 фільмів про вигаданих та реальних геніальних людей, а також про труднощі, з якими стикаються такі унікальні особистості.
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"Людина, яка пізнала нескінченність"
Британська біографічна драма про індійця Срінівасу Рамануджана, який попри бідність, расистські утиски та всі обставини Першої світової війни став видатним математиком. Кожен глядач буде співчувати Рамануджану і водночас захоплюватися геніальною грою Дева Патела.
Офіційний трейлер фільму:
"Розумник Вілл Гантінґ"
Вілл звичайний хлопець, який працює прибиральником в університеті, періодично випиває і має за плечима незначні порушення закону. Ні він, ні його оточення навіть не здогадуються про те, що хлопець – "вундеркінд". Це все тривало до того часу, поки він випадково не натрапляє на задачу, яку записав на дошці професор для своїх студентів. Подальші події кардинально змінять життя Вілла.
"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер фільму
"Захист Лужина"
Фільм про талановитого шахіста Лужина та про його дівчину, з якою він познайомився на турнірі в Італії. Події розгортатимуться так, що для головного персонажа шахівниця стане межею між двома реальностями. Лужину доведеться обирати: або здоров'я, або шахи. Що він обере? Яку роль зіграє його нова кохана? Чи є вихід з таких ситуацій?
"Захист Лужина": дивіться трейлер фільму
Фільм про Джеймса Мюррея, який почав створювати Оксфордський словник англійської мови, а також про лікаря, який зробив найбільший внесок прикладів вживання слів. Сюжет розгортається навколо цих двох особистостей. З якими проблемами стикнулися "першовідкривачі"? Хто з них двох геній, а хто безумець?
"Геній і безумець": дивіться трейлер фільму
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"Авіатор"
Говард Г'юз – це геніальний чоловік, який вирізнявся особливим шармом, привабливістю та амбіційністю. Він став продюсером найдорожчої кінострічки в історії. Здавалося б, Говард досягнув великих вершин, але все не так однозначно. За впевненістю цього чоловіка стоїть параноїдальний розлад. Головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо, який постає перед глядачами в найрізноманітніших амплуа.
"Авіатор": дивіться трейлер фільму
"Обдарована"
Маленька Мері втратила батьків, тому тепер її вихованням займається дядько Френк. Коли дівчинка пішла в школу, вияснилося, що вона має геніальні математичні здібності. Через це у бабусі Мері та дядька дівчинки (опікуна) виникає суперечка. Френк хоче, щоб у дівчинки було "нормальне" дитинство і вона багато спілкувалася з однолітками, натомість бабуся прагне віддати Мері у математичну академію. Дівчинка має свою думку стосовно цього.
"Обдарована": дивіться трейлер фільму
"Теорія всього"
Стівен – студент-фізик, який має шалений потенціал. Він працює над дисертацією і будує гармонійні стосунки з дівчиною Джейн. У вирі приємних подій фізик дізнається, що він хворий і зовсім скоро не зможе рухатися. Попри такі новини, Джейн не залишає Стівена Гокінга, а навпаки – всіляко підтримує його, допомагає і навіть народжує дітей.
"Теорія всього": дивіться трейлер фільму
"Залізна людина"
Тоні Старк – геніальний розробник, який на початку фільму відправляється в Афганістан для реклами нового товару. Але все пішло не так, як планував головний персонаж, адже там його викрадають і вимагають зробити зброю масового ураження. Тоні виконує те, що йому наказують, а потім повертається в свою країну і розробляє план помсти.
"Залізна людина": дивіться трейлер фільму
"Гра в імітацію"
Фільм про Алана Тюринга, який був ключовою постаттю в розшифруванні нацистського коду Енігми. Він досягнув того, що хотів і що від нього вимагалося. Це значною мірою допомогло перемогти Антигітлерівській коаліції у Другій світовій війні.
"Гра в імітацію": дивіться трейлер фільму
"Ігри розуму"
Головний персонаж фільму – Джон Неш. Він учений, який став лауреатом Нобелівської премії з економіки. Саме ця геніальна особистість зробила відкриття в галузі “теорії ігор”. Такі вміння та знання допомогли зробити Джону блискучу кар'єру – спочатку викладача, а потім помічника ЦРУ.
Нічого в житті ученого не передбачало біди, але раптово він стає жертвою нападу, а потім і переслідувань. Джон ще навіть не здогадується, що його чекає далі.
"Ігри розуму": дивіться трейлер фільму
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