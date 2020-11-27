Вілл звичайний хлопець, який працює прибиральником в університеті, періодично випиває і має за плечима незначні порушення закону. Ні він, ні його оточення навіть не здогадуються про те, що хлопець – "вундеркінд". Це все тривало до того часу, поки він випадково не натрапляє на задачу, яку записав на дошці професор для своїх студентів. Подальші події кардинально змінять життя Вілла.

"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер фільму

"Захист Лужина"

Фільм про талановитого шахіста Лужина та про його дівчину, з якою він познайомився на турнірі в Італії. Події розгортатимуться так, що для головного персонажа шахівниця стане межею між двома реальностями. Лужину доведеться обирати: або здоров'я, або шахи. Що він обере? Яку роль зіграє його нова кохана? Чи є вихід з таких ситуацій?

"Захист Лужина": дивіться трейлер фільму

"Геній і безумець"

Фільм про Джеймса Мюррея, який почав створювати Оксфордський словник англійської мови, а також про лікаря, який зробив найбільший внесок прикладів вживання слів. Сюжет розгортається навколо цих двох особистостей. З якими проблемами стикнулися "першовідкривачі"? Хто з них двох геній, а хто безумець? "Геній і безумець": дивіться трейлер фільму

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"Авіатор"

Говард Г'юз – це геніальний чоловік, який вирізнявся особливим шармом, привабливістю та амбіційністю. Він став продюсером найдорожчої кінострічки в історії. Здавалося б, Говард досягнув великих вершин, але все не так однозначно. За впевненістю цього чоловіка стоїть параноїдальний розлад. Головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо, який постає перед глядачами в найрізноманітніших амплуа.

"Авіатор": дивіться трейлер фільму

"Обдарована"

Маленька Мері втратила батьків, тому тепер її вихованням займається дядько Френк. Коли дівчинка пішла в школу, вияснилося, що вона має геніальні математичні здібності. Через це у бабусі Мері та дядька дівчинки (опікуна) виникає суперечка. Френк хоче, щоб у дівчинки було "нормальне" дитинство і вона багато спілкувалася з однолітками, натомість бабуся прагне віддати Мері у математичну академію. Дівчинка має свою думку стосовно цього.

"Обдарована": дивіться трейлер фільму

"Теорія всього"

Стівен – студент-фізик, який має шалений потенціал. Він працює над дисертацією і будує гармонійні стосунки з дівчиною Джейн. У вирі приємних подій фізик дізнається, що він хворий і зовсім скоро не зможе рухатися. Попри такі новини, Джейн не залишає Стівена Гокінга, а навпаки – всіляко підтримує його, допомагає і навіть народжує дітей.

"Теорія всього": дивіться трейлер фільму

"Залізна людина"