Букет квітів – це універсальний подарунок для жінок та чоловіків будь-якого віку. Отримавши квіти від найрідніших, ми завжди хочемо зберегти сюрприз щонайдовше.

Ідеї 24 зібрали для вас найбільш поширені способи, які допоможуть продовжити життя букету.

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Адаптація до температурного режиму

Здебільшого квіти нам дарують на вулиці або в ресторанах чи кав'ярнях. Тому, коли ми приходимо додому, квіти повинні адаптуватися до кімнатної температури. Для цього їх варто залишити на кілька хвилин у найпрохолоднішій кімнаті.

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Обрізати зайве

Після цього з кожної квітки потрібно обрізати кінчик стебла. Також обріжте пошкоджене листя та, за наявності, шипи.

Флористи радять обрізати стебла у мисці з водою або під потоком води. Найкраще це робити за допомогою ножиць. Відрізати потрібно не кілька міліметрів, а 3-5 сантиметрів (для того, щоб ліквідувати "повітряний тромб") під кутом 45 градусів.

Ваза

Ваза для квітів повинна бути абсолютно чистою і не містити "старих нальотів". Вливаємо в ємність відстояну воду.

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Вода

Для того, щоб уникнути процесу гниття у воду додають пігулки аспірину. Зауважте, що води у вазі не повинно бути багато. Наприклад, стебла таких квітів, як гербери, фрезії та іриси потрібно занурювати у воду приблизно на 5 см, троянди та тюльпани – на 10 см, а нарциси – 15 см.

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Окрім цього, усі квіти "люблять" воду різної температури. Так, для тюльпанів та ірисів краще використовувати воду з кубиками льоду, троянди та бузок довго "житимуть" у воді з температурою 35-40 градусів.

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Квіткова хімія

У квіткових магазинах або інших флористичних крамничках можна придбати спеціальні засоби для догляду зрізаних квітів. Здебільшого ними можна обприскувати квіти та листя або додавати у вазу з водою.

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Народні засоби для збереження букета

Для того, щоб квіти "жили" довше, потрібно збільшити поверхню, якою вони вбирають воду. Існує декілька способів це зробити. Наприклад, стебло троянди надрізають і вставляють 1/3 сірника, а стебло тюльпана проколюють голкою декілька разів.

Якщо ви хочете знищити бактерії на кінчику стебла, можна втирати в нього сіль, занурити у хвойний екстракт, лимонний сік чи "слабкий" розчин марганцівки. Якщо стебло трубчате, в отвір потрібно покласти трішки вати, яка запобігатиме потраплянню кисню й утворенню бактерій.