Якщо вкотре прибираючи, ви зрозуміли, що вам абсолютно нема де подіти всі речі, а коштів на нову шафу нема, – не сумуйте, адже є альтернативні варіанти.

Ідеї 24 запропонують вам ці варіанти. Такі "полиці" багатофункціональні, практичні, але не надто дорогі. Читайте також: Прості поради, які продовжать життя одягу та взуттю 1. Підвісні акуратні полиці Фото amazon 2. Роздільники для полиць Фото amazon 3. Багатофункціональна вертикальна вішалка Фото amazon 4. Ящики, які можна перетворити на підставки Фото store.moma 5. Подовжена вішалка з додатковим "рядом" Фото amazon 6. Гачки в шафу або на двері Фото amazon 7. Трирівнева стійка для одягу, взуття чи аксесуарів Фото yahoo 8. Полиці на двері для взуття чи аксесуарів Фото amazon Цікаво: 10 геніальних ідей, які полегшать вам життя і піднімуть настрій 9. Спеціальна багатофункціональна система, яка точно зможе замінити шафу Фото amazon 10. "S-подібні" вішалки Фото amazon 11. Стильні ящики для одягу Фото pinterest 12. Органайзер для білизни чи шкарпеток Фото amazon 13. Вішалка для шарфів, хустинок чи краваток Фото amazon 14. Акуратні настінні полички для аксесуарів Фото amazon 15. Оригінальні настінні гачки Фото stockist