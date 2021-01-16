Как продлить жизнь букету: 5 простых и действенных способов
Букет цветов – это универсальный подарок для женщин и мужчин любого возраста. Получив цветы от родных, мы всегда хотим сохранить сюрприз длительное время.
Идеи 24 собрали для вас наиболее распространенные способы, которые помогут продлить жизнь букету.
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Адаптация к температурному режиму
В основном цветы нам дарят на улице, в ресторанах или кафе. Поэтому, когда мы приходим домой, цветы должны адаптироваться к комнатной температуры. Для этого их следует оставить на несколько минут в прохладной комнате.
Фото teahub
Обрезать лишнее
После этого с каждого цветка нужно обрезать кончик стебля. Также обрежьте поврежденные листья и, при наличии, шипы.
Ваза
Ваза для цветов должна быть абсолютно чистой и не содержать "старых налетов". Вливаем в емкость отстоянную воду.
Фото kleo
Вода
Для того чтобы избежать процесса гниения в воду добавляют таблетки аспирина. Заметьте, что воды в вазе не должно быть много. Например, стебли таких цветов, как герберы, фрезии и ирисы нужно погружать в воду примерно на 5 см, розы и тюльпаны – на 10 см, а нарциссы – 15 см.
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Кроме этого, все цветы "любят" воду различной температуры. Так, для тюльпанов и ирисов лучше использовать воду с кубиками льда, розы и сирень долго "живут" в воде с температурой 35-40 градусов.
Фото flowersdi
Цветочная химия
В цветочных магазинах или других флористических лавочках можно приобрести специальные средства для ухода за срезанными цветами. В основном ими можно опрыскивать цветы и листья или добавлять в вазу с водой.
Фото simplyfantasticbooks
Народные средства для сохранения букета
Для того чтобы цветы "жили" дольше, нужно увеличить поверхность, которой они впитывают воду. Существует несколько способов это сделать. Например, стебель розы надрезают и вставляют 1/3 спички, а стебель тюльпана прокалывают иглой несколько раз.
Если вы хотите уничтожить бактерии на кончике стебля, можно втирать в него соль, погрузить в хвойный экстракт, лимонный сок или "слабый" раствор марганцовки. Если стебель трубчатая, в отверстие нужно положить немного ваты, которая предотвратит попадание кислорода и образования бактерий.
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