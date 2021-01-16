Букет цветов – это универсальный подарок для женщин и мужчин любого возраста. Получив цветы от родных, мы всегда хотим сохранить сюрприз длительное время.

Идеи 24 собрали для вас наиболее распространенные способы, которые помогут продлить жизнь букету.

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Адаптация к температурному режиму

В основном цветы нам дарят на улице, в ресторанах или кафе. Поэтому, когда мы приходим домой, цветы должны адаптироваться к комнатной температуры. Для этого их следует оставить на несколько минут в прохладной комнате.

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Обрезать лишнее

После этого с каждого цветка нужно обрезать кончик стебля. Также обрежьте поврежденные листья и, при наличии, шипы.

Флористы советуют обрезать стебли в миске с водой или под потоком воды. Лучше всего это делать с помощью ножниц. Отрезать нужно не несколько миллиметров, а 3-5 сантиметров (для того, чтобы ликвидировать "воздушный тромб") под углом 45 градусов.

Ваза

Ваза для цветов должна быть абсолютно чистой и не содержать "старых налетов". Вливаем в емкость отстоянную воду.

Фото kleo

Вода

Для того чтобы избежать процесса гниения в воду добавляют таблетки аспирина. Заметьте, что воды в вазе не должно быть много. Например, стебли таких цветов, как герберы, фрезии и ирисы нужно погружать в воду примерно на 5 см, розы и тюльпаны – на 10 см, а нарциссы – 15 см.

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Кроме этого, все цветы "любят" воду различной температуры. Так, для тюльпанов и ирисов лучше использовать воду с кубиками льда, розы и сирень долго "живут" в воде с температурой 35-40 градусов.

Фото flowersdi

Цветочная химия

В цветочных магазинах или других флористических лавочках можно приобрести специальные средства для ухода за срезанными цветами. В основном ими можно опрыскивать цветы и листья или добавлять в вазу с водой.

Фото simplyfantasticbooks

Народные средства для сохранения букета

Для того чтобы цветы "жили" дольше, нужно увеличить поверхность, которой они впитывают воду. Существует несколько способов это сделать. Например, стебель розы надрезают и вставляют 1/3 спички, а стебель тюльпана прокалывают иглой несколько раз.

Если вы хотите уничтожить бактерии на кончике стебля, можно втирать в него соль, погрузить в хвойный экстракт, лимонный сок или "слабый" раствор марганцовки. Если стебель трубчатая, в отверстие нужно положить немного ваты, которая предотвратит попадание кислорода и образования бактерий.