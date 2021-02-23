Іноді трапляються непередбачувані ситуації, а у результаті яких ми спізнюємося на якісь важливі події. Це викликає дискомфорт та почуття провини. Ми просимо вибачення у тих, хто чекав, намагаємося пояснити причини спізнення і надалі докладаємо зусиль, щоб цього не повторилося. Але є такі люди, для яких спізнюватися – це спосіб життя.

Вони завжди спізнюються навіть на важливі зустрічі. Причин регулярних спізнень може бути декілька, але основною з них є небажання або невміння правильно планувати свій час.

Ми вам розповімо, як зробити так, щоб позбутися звички, яка призводить до постійних спізнень. Ці поради прості, але дієві.

Читайте також: 5 застарілих офісних практик, від яких варто відмовитись

Більше будильників

Якщо ви часто спізнюєтеся через те, що вимикаєте будильник і продовжуєте спати або займатися іншими своїми справами, радимо у таких випадках вмикати декілька будильників. Для прикладу, на смартфоні, на настільному годиннику, а також на годиннику на руках. Це змусить вас хоча б якось зреагувати на те, що ви повинні встигнути на зустріч.

Фото freepik

Фіксуйте, скільки часу ви витрачаєте на збори

Зібратися за 5 хвилин насправді можливо, але для цього потрібно докласти багато зусиль. Якщо ви не вмієте швидко збиратися, то краще спробуйте фіксувати, скільки часу ви витрачаєте на ті чи інші рутинні справи, які стосуються зборів. Наступного разу, коли будете збиратися на важливу зустріч обов'язково враховуйте мінімальний час для зборів.

Фото freepik

Час для непередбачуваних ситуацій

Для того, щоб не спізнитися завжди залишайте час на непередбачувані ситуації. Тобто це означає, що вам потрібно виходити з дому трішки раніше, ніж ви планували. Так ви матимете додаткові 10-15 хвилин, які ви можете витратити в заторах, чергах за кавою, несправність автомобіля тощо.

Цікаво: Правило "20 хвилин" змінить ваше життя: у чому суть

Переведіть годинник на декілька хвилин вперед

Ця порада буде корисною для тих, хто постійно носить годинник на руках. Так ви зможете убезпечити себе та інших від несерйозних причин спізнення.

Фото alltime

Знайдіть мотивацію

Навчіться себе мотивувати, коли збираєтеся. Проаналізуйте до чого може призвести спізнення та як краще його уникнути. Як варіант, радимо робити для себе заохочування тоді, коли ви приходите вчасно.

Плануйте прийти раніше домовленого часу

Не варто чітко розраховувати час і планувати приїхати саме на домовлену годину. Особливо якщо ви сумніваєтеся у своїй пунктуальності. Виходьте з дому і плануйте потрапити на місце призначення за 10-15 хвилин до конкретно домовленого часу.

Фото freepik

Не відволікайтеся

Обмежуйте себе у справах, яких можна було б уникнути. Особливо це стосується соцмереж, які насправді забирають багато часу під час зборів.

Фото ridus