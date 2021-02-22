Для того, щоб у будь-якій компанії працівники почували себе добре, їхня робота була плідною та результативною, потрібно відмовитися від застарілих робочих процесів.

Дедалі частіше ці старі офісні практики викликають у працівників дискомфорт та невдоволення, але вони не в силі щось змінити. Тому ми розповімо, як зробити так, щоб в компанії кожен працівник почував себе комфортно і любив свою роботу.

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Ієрархія посад

Тривалий час у будь-якій компанії за всіх працівників відповідав керівник, а інші підлеглі не мали навіть права висловити свою думку. Ця система є застарілою. Адже така ієрархія породжує бюрократію й певні труднощі, які не дають працівникам висловлювати власні думки, які можуть бути корисні для компанії.

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Графік роботи

Будь-який працівник виконуватиме роботу ефективніше тоді, коли він сам обере для себе зручний час. Фіксовані робочі години заганяють працівників у рамки, які можуть знижувати продуктивність. Настав час, коли роботодавець повинен проявляти гнучкість у визначенні робочого графіку.

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Робота в офісі

Раніше офіс мав бути суто місцем для роботи. Але тепер кожен працівник повинен мати можливість під час роботи розслаблятися та надихатися. Тісна кімната з незручними меблями уже давно не варіант для підлеглих. Обов'язково повинні бути кухня, зона відпочинку, місце для медитації тощо.

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Спільна робота з підлеглими

Мудрі роботодавці розуміють, що завжди потрібно комунікувати з працівниками будь-якої ланки. Керівник повинен цікавитися думкою підлеглих. Це не просто допоможе приймати важливі рішення, а й дозволить кожному працівнику відчувати себе важливим. А це, мабуть, найкраща система мотивації в кожній компанії.

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Оцінка ефективності

Менеджери по роботі з персоналом майже в кожній компанії щорічно проводять перевірку ефективності кожного працівника. Але це застарілий метод, який призводить до того, що працівники нервують, хвилюються, відчувають стрес. Це негативно позначається на здоров'ї працівника. Таких практик краще уникати. Рекомендуємо віддавати перевагу більш дружелюбним перевіркам. Наприклад, спілкуванню про роботу в неформальній обстановці.

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