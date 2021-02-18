Правило "20 хвилин" допоможе вам змінити своє життя: у чому суть
Приділивши 20 хвилин на добу на поліпшення концентрації, ви більше не будете турбуватися про труднощі, які очікують людей, не здатних займатися монотонною роботою протягом довгого часу. А в наш час це величезний "плюс"!
Джерело:24 канал
Тому ми приготували вам кілька порад, які допоможуть вам змінити своє життя.
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20 хвилин на день на розмови з дружиною, дітьми та батьками
Ви лише спробуйте і ви помітите, як позитивно це все позначиться на вашому сімейному житті та взаєминах у родині. Адже не завжди тільки тим і займатися, що дивитися вечорами телевізор або просиджувати в соціальних мережах.
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20 хвилин для здоров'я
Займіться спортом. Нехай це буде ранкова зарядка, вечірня пробіжка або прогулянка у швидкому темпі – абсолютно все перераховане обов'язково позитивно вплине на ваше здоров'я.
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20 хвилин на особистий щоденник
Лише кілька днів та ви станете більш спостережливими та без проблем станете згадувати найважливіші та найцікавіші думки, що з'являються протягом робочого дня.
Фото freepik
20 хвилин на день приділяйте читанню корисної літератури
Не потрібно захаращувати свій мозок тим, що не подобається і тим, що просто знищує час. Читайте те, що вам допомагає розвиватися.
Фото biendemain
20 хвилин на день відпочивайте
Розслабтеся, помедитуйте, поспіть, послухайте музику. В наш час людині просто необхідно відпочивати, щоб бути стійким до стресових ситуацій.
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