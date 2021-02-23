Иногда случаются непредвиденные ситуации, а в результате которых мы опаздываем на какие-то важные события. Это вызывает дискомфорт и чувство вины. Но мы просим прощения у тех, кто ждал, пытаемся объяснить причины опоздания и в дальнейшем стараемся, чтобы этого не повторилось. Но есть такие люди, для которых опаздывать – это образ жизни.

Они всегда опаздывают даже на важные встречи. Причин регулярных опозданий может быть несколько, но основной из них является нежелание или неумение правильно планировать свое время.

Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы избавиться от привычки, которая приводит к постоянным опозданиям. Эти советы простые, но действенные.

Читайте также: 5 устаревших офисных практик, от которых стоит отказаться

Больше будильников

Если вы часто опаздываете потому, что выключаете будильник и продолжаете спать или заниматься другими своими делами, советуем в таких случаях включать несколько будильников. Например, на смартфоне, на настольном часах, а также на часах на руках. Это заставит вас хоть как-то среагировать на то, что вы должны успеть на встречу.

Фото freepik

Фиксируйте, сколько времени вы тратите на сборы

Собраться за 5 минут на самом деле возможно, но для этого нужно приложить много усилий. Если вы не умеете быстро собираться, то лучше попробуйте фиксировать, сколько времени вы тратите на те или иные рутинные дела, которые касаются сборов. В следующий раз, когда будете собираться на важную встречу обязательно учитывайте минимальное время для сборов.

Фото freepik

Время для непредвиденных ситуаций

Для того чтобы не опоздать всегда оставляйте время на непредвиденные ситуации. То есть это означает, что вам нужно выходить из дома чуть раньше, чем вы планировали. Так вы будете иметь дополнительные 10-15 минут, которые вы можете потратить в пробках, очередях за кофе, неисправность автомобиля и тому подобное.

Интересно: Правило "20 минут" изменит вашу жизнь: в чем суть

Переведите часы на несколько минут вперед

Этот совет будет полезным для тех, кто постоянно носит часы на руках. Так вы сможете обезопасить себя и других от несерьезных причин опоздания.

Фото alltime

Найдите мотивацию

Научитесь себя мотивировать, когда собираетесь. Проанализируйте к чему может привести опоздание и как лучше его избежать. Как вариант, советуем делать для себя поощрения тогда, когда вы приходите вовремя.

Планируйте прийти раньше оговоренного времени

Не стоит четко рассчитывать время и планировать приехать именно на условленный час. Особенно если вы сомневаетесь в своей пунктуальности. Выходите из дома и планируйте попасть на место назначения за 10-15 минут до конкретно оговоренного времени.

Фото freepik

Не отвлекайтесь

Ограничивайте себя в делах, которых можно было бы избежать. Особенно это касается соцсетей, которые на самом деле отнимают много времени во время собрания.

Фото ridus