Для того, щоб новорічна ялинка виглядала стильно та вишукано, потрібно заздалегідь подумати про її оформлення. Для цього варто прочитати інформацію про кольори 2021 року, про модні тенденції декору, ознайомитися із символізмом матеріалу, з якого виготовлена та чи інша іграшка.

Ідеї 24 зробили для вас добірку надзвичайно вишуканих ялинкових куль. Вони зможуть доповнити ялинковий декор будь-якого стилю. Проте не варто використовувати надто багато таких прикрас, оскільки в такому випадку ялинка буде виглядати "по-багатому", але зовсім не стильно. Такі іграшки ви можете придбати або виготовити власноруч.

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Кулі з використанням темного декору

У такому випадку обов'язково потрібно використовувати світлу іграшку за основу.

Фото idei-dekoru

Іграшки в кольорах, які найбільш вдалі у 2021 році

Фото idei-dekoru

Оксамитові зелені кульки зі стрічками

Кульки, декоровані великими камінцями Swarovski

Фото pinterest

Кульки, декоровані мереживною тканиною і тонкою мотузкою

Фото moimimishki

Велюрові прикраси

Фото archidom

Іграшки, декоровані різнокольоровим бісером

Фото pinterest

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Кульки в оригінальних мішечках

Фото livemaster

Кульки, декоровані мереживною тканиною та бісером

Іграшки, задекоровані стрічками та пір'їнами

Фото pinterest