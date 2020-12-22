Для того чтобы новогодняя елка выглядела стильно и изысканно, нужно заранее подумать о ее оформлении. Для этого стоит прочитать информацию о цветах 2021 года, о модных тенденциях декора, ознакомиться с символизмом материала, из которого изготовлена та или иная игрушка.

Идеи 24 сделали для вас подборку очень изысканных елочных шаров. Они смогут дополнить елочный декор любого стиля. Однако не стоит использовать слишком много таких украшений, поскольку в таком случае елка будет выглядеть "по-богатому", но совсем не стильно. Такие игрушки можно приобрести или изготовить самостоятельно.

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Шары с использованием темного декора

В таком случае обязательно нужно использовать светлую игрушку за основу.

Фото idei-dekoru

Игрушки в цветах, которые наиболее удачные в 2021 году

Фото idei-dekoru

Бархатные зеленые шарики с лентами

Шарики, декорированные крупными камнями Swarovski

Фото pinterest

Шарики, декорированные кружевной тканью и тонкой веревкой

Фото moimimishki

Велюровые ёлочные украшения

Фото archidom

Игрушки, декорированные разноцветным бисером

Фото pinterest

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Шарики в оригинальных мешочках

Фото livemaster

Шарики, декорированные кружевной тканью и бисером

Игрушки, задекорированные лентами и перьями

Фото pinterest