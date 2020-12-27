Щоб створити святкову атмосферу в оселі недостатньо лише прикрасити ялинку. Варто наповнити кімнати приємним цитрусовим ароматом, зробити оригінальні декоративні елементи, а також прикрасити вікна.

Ідеї 24 зробили для вас добірку найпопулярніших способів, як зробити новорічний декор на вікнах у вашому домі. Читайте також: Як створити новорічний настрій на роботі: 10 універсальних ідей 1. Вирізані з паперу та приклеєні на скло візерунки Фото sdupwake 2. Оригінальні наклейки на вікна Фото primobacio 3. Намальовані зимові пейзажі зубною пастою або штучним снігом Фото oknamedia 4. Світлодіодні свічки або гірлянди Фото pizhonka 5. Саморобні гірлянди Фото decorwind 6. Яскраві малюнки, зроблені гуашшю Фото pinterest 7. Вікна, які прикрашені цукерками Фото znaikak Цікаво: 10 ідей красивої подачі приборів до новорічного столу – фото 8. Декор з використанням ялинкових прикрас Фото retete-usoare 9. Декор для вікон, виготовлений з гілок ялинки Фото oknamedia 10. Новорічні вінки на вікнах Фото sdelajrukami 11. Об'ємні прикраси на вікна Фото decorwind 12. Прикрашене підвіконня Фото oknamedia