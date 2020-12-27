Як прикрасити вікна до Нового 2021 року: 10+ простих способів, які сподобаються кожному
Щоб створити святкову атмосферу в оселі недостатньо лише прикрасити ялинку. Варто наповнити кімнати приємним цитрусовим ароматом, зробити оригінальні декоративні елементи, а також прикрасити вікна.
Ідеї 24 зробили для вас добірку найпопулярніших способів, як зробити новорічний декор на вікнах у вашому домі.
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1. Вирізані з паперу та приклеєні на скло візерунки
Фото sdupwake
2. Оригінальні наклейки на вікна
Фото primobacio
3. Намальовані зимові пейзажі зубною пастою або штучним снігом
Фото oknamedia
4. Світлодіодні свічки або гірлянди
Фото pizhonka
5. Саморобні гірлянди
Фото decorwind
6. Яскраві малюнки, зроблені гуашшю
Фото pinterest
7. Вікна, які прикрашені цукерками
Фото znaikak
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8. Декор з використанням ялинкових прикрас
Фото retete-usoare
9. Декор для вікон, виготовлений з гілок ялинки
Фото oknamedia
10. Новорічні вінки на вікнах
Фото sdelajrukami
11. Об'ємні прикраси на вікна
Фото decorwind
12. Прикрашене підвіконня
Фото oknamedia
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