Чтобы создать праздничную атмосферу в доме недостаточно только украсить елку. Стоит наполнить комнаты приятным цитрусовым ароматом, сделать оригинальные декоративные элементы, а также украсить окна.

Идеи 24 сделали для вас подборку самых популярных способов, как сделать новогодний декор на окнах в вашем доме. Читайте также: Как создать новогоднее настроение на работе: 10 универсальных идей 1. Вырезанные из бумаги и приклеены на стекло узоры Фото sdupwake 2. Оригинальные наклейки на окна Фото primobacio 3. Нарисованные зубной пастой или искусственным снегом зимние пейзажи Фото oknamedia 4. Светодиодные свечи или гирлянды Фото pizhonka 5. Самодельные гирлянды Фото decorwind 6. Яркие рисунки, сделанные гуашью Фото pinterest 7. Окна, украшенные конфетами Фото znaikak Интересно: 10 идей красивой подачи приборов к новогоднему столу – фото 8. Декор с использованием елочных украшений Фото retete-usoare 9. Декор для окон, изготовленный из ветвей елки Фото oknamedia 10. Новогодние венки на окнах Фото sdelajrukami 11. Объемные украшения на окна Фото decorwind 12. Украшенный подоконник Фото oknamedia