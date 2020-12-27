Как украсить окна к Новому 2021 году: 10+ простых способов, которые понравятся каждому
Чтобы создать праздничную атмосферу в доме недостаточно только украсить елку. Стоит наполнить комнаты приятным цитрусовым ароматом, сделать оригинальные декоративные элементы, а также украсить окна.
Идеи 24 сделали для вас подборку самых популярных способов, как сделать новогодний декор на окнах в вашем доме.
Читайте также: Как создать новогоднее настроение на работе: 10 универсальных идей
1. Вырезанные из бумаги и приклеены на стекло узоры
Фото sdupwake
2. Оригинальные наклейки на окна
Фото primobacio
3. Нарисованные зубной пастой или искусственным снегом зимние пейзажи
Фото oknamedia
4. Светодиодные свечи или гирлянды
Фото pizhonka
5. Самодельные гирлянды
Фото decorwind
6. Яркие рисунки, сделанные гуашью
Фото pinterest
7. Окна, украшенные конфетами
Фото znaikak
Интересно: 10 идей красивой подачи приборов к новогоднему столу – фото
8. Декор с использованием елочных украшений
Фото retete-usoare
9. Декор для окон, изготовленный из ветвей елки
Фото oknamedia
10. Новогодние венки на окнах
Фото sdelajrukami
11. Объемные украшения на окна
Фото decorwind
12. Украшенный подоконник
Фото oknamedia
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Как украсить окна к Новому 2021 году: 10+ простых способов, которые понравятся каждому27 декабря 2020 , 19:44
-
Что подарить на Новый год 2021 всем знакам зодиака: оригинальные идеи подарков23 декабря 2020 , 16:13
-
Употребляй с умом: как пить алкоголь, чтобы не испортить себе праздники21 декабря 2020 , 18:33