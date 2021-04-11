Як гарно оформити великодній кошик: 15 класних ідей

18:30

Наближається Великдень, і всі ми потроху готуємося до цього світлого свята, щоб не метушитися в останні дні. Зокрема, час подбати про святковий кошик для крашанок та пасок. Можна купити вже задекорований варіант, а можна оздобити кошик власноруч.