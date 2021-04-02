На Великдень заведено прикрашати свою оселю оригінальними крашанками, милими іграшками-зайцями, а також незвичайними віночками на двері. Такі віночки можна купити, а можна виготовити власноруч.

Ми підготували декілька ідея для створення оригінальних великодніх віночків своїми руками. Такі віночки не складні у створенні, але потрібно завчасно запастися усіма необхідними матеріалами та виділити трохи вільного часу. Читайте також: Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками 1. Просто, бюджетно, але оригінально та стильно Фото pinterest 2. Дуже весняний варіант Фото countryliving 3. Стильний святковий вінок здатний навіть змінити екстер'єр будинку загалом Фото elenifourli 4. Ідея для створення вінка без стрічок Фото twitter 5. Цікава ідея для тих, хто має багато вільного часу Фото pinterest Цікаво: Як перетворити старі меблі на вишукані елементи інтер'єру: вражаючі фото 6. Так просто, але так святково та незвично Фото pinterest 7. Для тих, хто любить мінімалізм Фото craftfactory 8. Для виготовлення такого вінка знадобиться мінімальна кількість елементів Фото supersweetie.mirtesen 9. Унікальний декор можна зробити навіть із підручних засобів Фото primainspirace 10. Для любителів яскравих фарб Фото idei-dekoru