У процесі приготування шашлику важливо все: і розмір шматочків, і технологія маринування, і навіть спосіб смаження. Але всі ці правила досить прості. Важливо просто їх знати, запам'ятати й користуватися під час приготування соковитого м'яса на вогні.

Ці правила легко запам'ятовуються, а процес приготування не вимагає особливих надзусиль чи великої затрати енергії.

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Використання трухлявих гілок і гнилих дощок для розведення вогню

Смак шашликів залежить від якості дров, які ви будете використовувати для розведення багаття. Тому краще використовувати вугілля або сухі дрова листкових дерев. Завдяки цьому можна уникнути гіркуватого присмаку м'яса, який, для прикладу, можуть давати гілки хвойних дерев.

Для смаження шашлику використовуйте сухі дрова / Фото Kto-chto-gde

Шматочки різного розміру

У випадку, якщо ви будете нарізати м'ясо на шматочки різного розміру, воно по-різному замаринується та просмажиться на вогні. В ідеалі шматочки мають бути у вигляді кубиків, кожна сторона якого має бути приблизно 4 сантиметри.

Щільне нанизування м'яса на шампур

Для того, щоб шашлик вийшов соковитий та ідеально просмажений, потрібно подбати про те, щоб гаряче повітря рівномірно "обробляло" кожен шматок з усіх сторін. Для цього між кожним шматочком потрібно залишати пів сантиметра.

Не нанизуйте шашлик щільно / Фото Sovkusom

Смаження м'яса з овочами

Досить часто під час приготування шашлику на шампурі чергують м'ясо та цибулю чи помідори. Овочі, як правило, готуються значно швидше за м'ясо. Тому в кінцевому результаті можна отримати овочеві "вуглинки", які негативно вплинуть на аромат і навіть смак самого шашлику.

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Поливання м'яса під час приготування холодним маринадом

Для того, щоб шашлик просмажився рівномірно, рекомендуємо не поливати його в процесі приготування холодним маринадом. Навіть якщо м'ясо недостатньо "натягнулося", маринад краще спочатку розігріти, а потім полити ним шматочки.

Не поливайте шашлик холодним маринадом / Фото Epochtimes

Гасіння вогню водою

Трапляється, що в процесі приготування вогонь розгоряється і потрапляє на м'ясо. У такому випадку багато хто одразу намагається загасити вогонь водою, при цьому вона може потрапляти на шашлик або повністю знизити температуру вугілля. Краще забрати шампура з вогню, за допомогою кочерги або допоміжних підручних засобів переміщати вугілля і тільки після цього продовжити процес смаження.

Перевірка готовності "на око"

Готовність м'яса краще не перевіряти "на око". Так ви уникнете незручних ситуацій, якщо м'ясо виявиться сирим. В ідеалі потрібно зняти з шампура один шматок, розрізати його, спробувати, оцінити готовність і лиш після того забирати інші шампури з м'ясом.

Не перевіряйте готовність шашлику "на око" / Фото Polit