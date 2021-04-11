Наближається Великдень, і всі ми потроху готуємося до цього світлого свята, щоб не метушитися в останні дні. Зокрема, час подбати про святковий кошик для крашанок та пасок. Можна купити вже задекорований варіант, а можна оздобити кошик власноруч.

Ми підготували для вас 15 чудових ідей для оздоблення великоднього кошика. З вашого ж боку знадобляться декоративні елементи, гарний настрій та трішки фантазії. Читайте також: Готуємося до свята: 10 великодніх віночків своїми руками 1. Декор корзини квітами та квітковими композиціями Фото pinterest 2. Великодній кошик в етностилі Фото deztop 3. Великодня корзина з чохлом Фото pinterest 4. Великодній кошик, декорований "спідницею" Фото deztop 5. Святковий декор кошика мішковиною Фото pinterest 6. Великодня корзина, декорована крашанками Фото pinterest 7. Декор невеликих корзинок ґудзиками Фото domovodstvo-kulinariya Цікаво: 7 неочевидних помилок, які зіпсують смак ваших шашликів 8. Маленька великодня корзина, декорована папером в стилі квілінг Фото vishivashka 9. Великодній кошик, ручка якого оздоблена живими квітами Фото talentscollection 10. Великодній кошик з вишитим рушником Фото bibliomalin 11. Великодня корзина з декоративними пасхальними композиціями Фото zivotnetipy 12. Великодній кошик з м'якими іграшками Фото elo7 13. Кошик, прикрашений обгортковим подарунковим папером Фото pinterest 14. Святковий кошик, декорований бавовняним мереживом Фото pinterest 15. Великодній кошик, прикрашений нитками для вишивання Фото pinterest