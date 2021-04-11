Приближается Пасха, и все мы понемногу готовимся к этому светлому празднику, чтобы не суетиться в последние дни. Так, самое время позаботиться о праздничной корзине для пасхальных яиц и куличей. Можно купить уже задекорированный вариант, а можно украсить корзину собственными руками.

Мы подготовили для вас 15 замечательных идей для украшения пасхальной корзины. С вашей же стороны понадобятся декоративные элементы, хорошее настроение и немного фантазии. Читайте также: Готовимся к празднику: 10 пасхальных венков своими руками 1. Декор корзины цветами и цветочными композициями Фото pinterest 2. Пасхальная корзина в этностиле Фото deztop 3. Пасхальная корзина с чехлом Фото pinterest 4. Пасхальная корзина, декорированная "юбкой" Фото deztop 5. Праздничный декор корзины мешковиной Фото pinterest 6. Корзина, декорированная пасхальными яйцами Фото pinterest 7. Декор небольших корзинок пуговицами Фото domovodstvo-kulinariya Интересно: 7 неочевидных ошибок, которые испортят вкус ваших шашлыков 8. Маленькая пасхальная корзина, декорированная бумагой в стиле квиллинг Фото vishivashka 9. Пасхальная корзина, ручка которой украшена живыми цветами Фото talentscollection 10. Пасхальная корзина с вышитым рушником Фото bibliomalin 11. Корзина с декоративными пасхальными композициями Фото zivotnetipy 12. Пасхальная корзина с мягкими игрушками Фото elo7 13. Корзина, украшенная оберточной подарочной бумагой Фото pinterest 14. Праздничная корзину, декорированная хлопковым кружевом Фото pinterest 15. Пасхальная корзина, украшенная нитями для вышивания Фото pinterest