Як прикрасити домівку гірляндами: 3 незвичайні способи

Передноворічні тижні – час, коли ми дістаємо ялинки, гірлянди та різноманітний декор, аби надати домівці святкової атмосфери. Прикрашати зелену красуню ліхтариками – звична справа. Однак є й інші оригінальні ідеї, які не залишать вас байдужими.

Пропонуємо декілька нестандартних підходів до декорування оселі. Надихайтеся!

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1. Мерехтливий дощ

Гірлянда на стелі / Фото Pinterest

Гірлянда, підвішена на стелі, виглядає дуже креативно. Її можна розташувати як у кімнаті, так і на терасі. Романтика теплого мерехтливого дощику – гарантована!

2. Яскраві спогади

Фотогірлянда на стіні / Фото Pinterest

Фотокартки найяскравіших моментів життя – завжди гарна ідея. Просто розмістіть гірлянду на стіні й розвішайте світлини у хаотичному порядку. Зараз ідеальний час, аби загорнутися у ковдру й милуватися красою спогадів за чашечкою какао з маршмелоу!

3. Сяйво всередині

Ліхтарики у прозорому свічнику / Фото Pinterest

Свічник, ваза, пляшка – для цього способу підійде будь-що прозоре! Ба більше, після свят ліхтарики можна навіть не ховати! Такий елемент декору прикрасить вашу домівку та створить затишну атмосферу впродовж усього року.

Зауважимо, при покупці новорічних гірлянд звертайте увагу не лише на естетику, а й на якість. Нерідко яскрава прикраса стає причиною виникнення пожежі. Тож варто дотримуватися техніки безпеки при використанні гірлянди вдома, зокрема – не в варто вмикати її в розетку, до якої під'єднано велику побутову техніку.

До слова, коли новорічні й різдвяні свята добігають кінця, постає нова проблема – як правильно зберігати гірлянди, аби вони не заплутувалися, а лампочки не пошкоджувалися. Звісно, ви можете зберегти "рідну" коробку та обережно скласти ліхтарики до неї. Крім цього, зберігати гірлянди можна на картонці, вішаку чи тубусі.