Предлагаем несколько нестандартных подходов к декорированию дома. Вдохновляйтесь!

Интересно 8 атмосферных мультиков, подарящих праздничное настроение на Николая: подборка от OLL.TV

1. Мерцающий дождь

Гирлянда на потолке / Фото Pinterest

Гирлянда, подвешенная на потолке, смотрится очень креативно. Ее можно разместить как в комнате, так и на террасе. Романтика теплого мерцающего дождя – гарантирована!

2. Яркие воспоминания

Фотогирлянда на стене / Фото Pinterest

Фотографии самых ярких моментов жизни – всегда хорошая идея. Просто разместите гирлянду на стене и развесьте фотографии в хаотическом порядке. Сейчас идеальное время, чтобы обернуться в плед и любоваться красотой воспоминаний за чашечкой какао с маршмеллоу!

3. Сияние внутри

Фонарики в прозрачном подсвечнике / Фото Pinterest

Подсвечник, ваза, бутылка – для этого способа подойдет что-нибудь прозрачное! Более того, после праздников фонарики можно даже не прятать! Такой элемент декора украсит ваш дом и создаст уютную атмосферу на протяжении всего года.

Отметим, при покупке новогодних гирлянд обращайте внимание не только на эстетику, но и на качество. Нередко яркое украшение становится причиной пожара. Поэтому следует соблюдать технику безопасности при использовании гирлянды дома, в частности – не следует включать их в розетку, к которой подключена большая бытовая техника.

К слову, когда новогодние и рождественские праздники подходят к концу, возникает новая проблема – как правильно хранить гирлянды, чтобы они не запутывались, а лампочки не повреждались. Конечно, вы можете сохранить "родную" коробку и осторожно сложить фонарики в нее. Кроме этого, хранить гирлянды можно на картонке, вешалке или тубусе.

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