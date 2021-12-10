Замість того, щоб складати всю партію в коробку після святкового сезону, пропонуємо кращі способи зберігати гірлянди. Для цього вам знадобляться речі, які здебільшого є в кожного вдома.

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Картон

Виріжте з коробки картонний квадрат відповідного розміру. Картон має легко поміститися в коробку або шафу, в якій ви зберігаєте прикраси.

За допомогою ножа або ножиць зробіть надрізи від 1 до 2 сантиметрів уздовж двох паралельних країв. Обмотайте вогники навколо картону і закріпіть їх у виїмках. Будьте обережні, щоб не намотувати гірлянду занадто туго.



Намотати на картон / Фото Tesco Living

Вішалка для одягу

Обмотайте різдвяні вогні навколо пластикової вішалки. Ви можете почати з середини, використовуючи гачок, щоб закріпити вільний кінець. Або з одного чи з двох кінців, використовуючи виїмки.

Цей спосіб теж дуже зручний, адже світильники можна просто повішати в шафі для безпечного зберігання.



Намотати на вішак / Фото Lifestyle Inquirer

Тубус або кругла банка

Можна також обмотати гірлянду навколо тубуса з цупкого картону або ж навколо вузької високої банки. Радять для цього використати, наприклад, старий тубус від чипсів Pringles, як на фото.

Цей метод допомагає зберегти вогники від перегинання дротів, адже тубус рівний й на нього можна намотувати пошарово. Подібну річ пропонують також зробити з внутрішньої трубки рулону паперового рушника.



Намотати на тубус / Фото The Star

Шнурова котушка

Стара котушка подовжувача або нова котушка загального призначення може теж слугувати для зберігання гірлянд. Це особливо гарне рішення для дуже довгих рядів світильників або більш громіздких зовнішніх світильників.



Намотати на котушку / Фото Organized at Heart

Світильники

Є також більш креативний спосіб, як зберігати гірлянду. Її можна використовувати протягом усього року, а не лише на зимові свята. Варто просто взяти банку й хаотично розкласти вогники всередині. Вмикайте світильник під настрій.



Світильник з гірлянди на весь рік / Фото Unsplash