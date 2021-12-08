На що варто звертати увагу при виборі електричної гірлянди розповів експерт з якості товарів.
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Як обрати безпечну гірлянду: правила
- При покупці перевірити, чи всі лампочки гірлянди горять. Варто завжди звертатись до консультанта з проханням увімкнути в розетку прямо в магазині.
- Разом з гірляндою має бути сертифікат відповідності, адже це означає, що її зробили згідно з основними технічними вимогами.
- Присутній знак технічного регламенту – трилисник, щоб розетка та провід витримали перепади напруги в мережі.
- Має бути адаптер, який зменшуватиме напругу.
- Чудово, коли є запобіжник. При стрибках напруги він просто вимкне гірлянду.
- Гірлянда має мати гарантію та інструкцію українською мовою. Це ознака того, що вона ввезена легально.
Перед покупкою святкової гірлянди потрібно її точно потримати в руках, а ще краще – увімкнути та перевірити, чи вона нагрівається. Слід також дотримуватись правил безпеки при використанні гірлянди вдома.