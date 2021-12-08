На що варто звертати увагу при виборі електричної гірлянди розповів експерт з якості товарів.

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Як обрати безпечну гірлянду: правила

При покупці перевірити, чи всі лампочки гірлянди горять. Варто завжди звертатись до консультанта з проханням увімкнути в розетку прямо в магазині.

Разом з гірляндою має бути сертифікат відповідності, адже це означає, що її зробили згідно з основними технічними вимогами.

Присутній знак технічного регламенту – трилисник, щоб розетка та провід витримали перепади напруги в мережі.

Має бути адаптер, який зменшуватиме напругу.

Чудово, коли є запобіжник. При стрибках напруги він просто вимкне гірлянду.

Гірлянда має мати гарантію та інструкцію українською мовою. Це ознака того, що вона ввезена легально.

Перед покупкою святкової гірлянди потрібно її точно потримати в руках, а ще краще – увімкнути та перевірити, чи вона нагрівається. Слід також дотримуватись правил безпеки при використанні гірлянди вдома.

Зверніть увагу! Не варто вмикати гірлянду в розетку, до якої під'єднано велику побутову техніку.