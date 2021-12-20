Пропонуємо декілька нестандартних підходів до декорування оселі. Надихайтеся!

Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV

1. Мерехтливий дощ

Гірлянда на стелі / Фото Pinterest

Гірлянда, підвішена на стелі, виглядає дуже креативно. Її можна розташувати як у кімнаті, так і на терасі. Романтика теплого мерехтливого дощику – гарантована!

2. Яскраві спогади

Фотогірлянда на стіні / Фото Pinterest

Фотокартки найяскравіших моментів життя – завжди гарна ідея. Просто розмістіть гірлянду на стіні й розвішайте світлини у хаотичному порядку. Зараз ідеальний час, аби загорнутися у ковдру й милуватися красою спогадів за чашечкою какао з маршмелоу!

3. Сяйво всередині

Ліхтарики у прозорому свічнику / Фото Pinterest

Свічник, ваза, пляшка – для цього способу підійде будь-що прозоре! Ба більше, після свят ліхтарики можна навіть не ховати! Такий елемент декору прикрасить вашу домівку та створить затишну атмосферу впродовж усього року.

До слова, коли новорічні й різдвяні свята добігають кінця, постає нова проблема – як правильно зберігати гірлянди, аби вони не заплутувалися, а лампочки не пошкоджувалися. Звісно, ви можете зберегти "рідну" коробку та обережно скласти ліхтарики до неї. Крім цього, зберігати гірлянди можна на картонці, вішаку чи тубусі.