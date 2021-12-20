Пропонуємо декілька нестандартних підходів до декорування оселі. Надихайтеся!
Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV
1. Мерехтливий дощ
Гірлянда на стелі / Фото Pinterest
Гірлянда, підвішена на стелі, виглядає дуже креативно. Її можна розташувати як у кімнаті, так і на терасі. Романтика теплого мерехтливого дощику – гарантована!
2. Яскраві спогади
Фотогірлянда на стіні / Фото Pinterest
Фотокартки найяскравіших моментів життя – завжди гарна ідея. Просто розмістіть гірлянду на стіні й розвішайте світлини у хаотичному порядку. Зараз ідеальний час, аби загорнутися у ковдру й милуватися красою спогадів за чашечкою какао з маршмелоу!
3. Сяйво всередині
Ліхтарики у прозорому свічнику / Фото Pinterest
Свічник, ваза, пляшка – для цього способу підійде будь-що прозоре! Ба більше, після свят ліхтарики можна навіть не ховати! Такий елемент декору прикрасить вашу домівку та створить затишну атмосферу впродовж усього року.
До слова, коли новорічні й різдвяні свята добігають кінця, постає нова проблема – як правильно зберігати гірлянди, аби вони не заплутувалися, а лампочки не пошкоджувалися. Звісно, ви можете зберегти "рідну" коробку та обережно скласти ліхтарики до неї. Крім цього, зберігати гірлянди можна на картонці, вішаку чи тубусі.