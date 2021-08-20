Що приготувати на вихідних: швидкий рецепт вишуканої яловичини у кисло-солодкому соусі

Напередодні вихідних вирішили поділитися з вами крутим рецептом яловичини у незвичайному кисло-солодкому соусі. Ця страва відмінно підійде як на щодень, так і для святково столу. Зберігайте ще одну ідею, як смачно приготувати м'ясо!

Яловичина під кисло-солодким соусом – одна з найпопулярніших варіацій приготування м'яса у китайській кухні. І якщо ви любите східні нотки, то зовсім не обов'язково бігти у китайський ресторан – спробуйте приготувати цю просту і водночас вишукану страву вдома.

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Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася смачним рецептом, яким вдасться здивувати і рідних, і гостей.

Яловичина у кисло-солодкому соусі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Яловичина – 800 грамів;

Помідори – 300 грамів;

Перець болгарський – 300 грамів;

Цибуля ріпчаста – 150 грамів;

Оцет 9% – 30 мілілітрів;

Замінник цукру – 8 грамів;

Сіль, спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

М'ясо розділіть на невеликі шматочки, перець поріжте соломкою, а помідори – переблендеруйте. Викладіть усе в глибоку сковороду і тушкуйте приблизно 1 годину. Аби додати східного смаку, для заправки змішайте сіль, спеції, оцет і замінник цукру та додайте цю суміш до м'яса. Потушкуйте ще усе разом 25 – 30 хвилин і можна подавати.

Смачного!

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”

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Яловичина у кисло-солодкому соусі / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Порахувала для вас КБЖУ, щоб ви могли відміряти свій розмір порції. Готуйте з задоволенням і худніть смачно.

КБЖУ на 100 грамів: 108,2 / 10,1 / 6,3 / 2,8

Яловичина у кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

Яловичина - 800 гр

Помідори - 300 гр

Перець болгарський - 300 гр

Цибуля ріпчаста - 150 гр

Оцет 9% - 30 мл

Замінник цукру - 8 гр

Сіль, спеції - на смак.

Готуємо:

Яловичину порізати невеликими шматочками.

Помідори збити за допомогою блендера.

Перець порізати соломкою.

Все викласти в глибоку сковороду з хорошим а/п покриттям і тушкувати ~ 1 годину.

Для заправки змішати сіль, спеції, оцет, замінник цукру.

Додати до м'яса, добре перемішати і тушкувати ще 25-30 хвилин.