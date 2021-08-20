Що приготувати на вихідних: швидкий рецепт вишуканої яловичини у кисло-солодкому соусі
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Напередодні вихідних вирішили поділитися з вами крутим рецептом яловичини у незвичайному кисло-солодкому соусі. Ця страва відмінно підійде як на щодень, так і для святково столу. Зберігайте ще одну ідею, як смачно приготувати м'ясо!
Яловичина під кисло-солодким соусом – одна з найпопулярніших варіацій приготування м'яса у китайській кухні. І якщо ви любите східні нотки, то зовсім не обов'язково бігти у китайський ресторан – спробуйте приготувати цю просту і водночас вишукану страву вдома.
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Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася смачним рецептом, яким вдасться здивувати і рідних, і гостей.
Яловичина у кисло-солодкому соусі: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Яловичина – 800 грамів;
- Помідори – 300 грамів;
- Перець болгарський – 300 грамів;
- Цибуля ріпчаста – 150 грамів;
- Оцет 9% – 30 мілілітрів;
- Замінник цукру – 8 грамів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- М'ясо розділіть на невеликі шматочки, перець поріжте соломкою, а помідори – переблендеруйте.
- Викладіть усе в глибоку сковороду і тушкуйте приблизно 1 годину.
- Аби додати східного смаку, для заправки змішайте сіль, спеції, оцет і замінник цукру та додайте цю суміш до м'яса.
- Потушкуйте ще усе разом 25 – 30 хвилин і можна подавати.
Смачного!
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Яловичина у кисло-солодкому соусі / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Порахувала для вас КБЖУ, щоб ви могли відміряти свій розмір порції. Готуйте з задоволенням і худніть смачно.
КБЖУ на 100 грамів: 108,2 / 10,1 / 6,3 / 2,8
Яловичина у кисло-солодкому соусі
Інгредієнти:
Яловичина - 800 гр
Помідори - 300 гр
Перець болгарський - 300 гр
Цибуля ріпчаста - 150 гр
Оцет 9% - 30 мл
Замінник цукру - 8 гр
Сіль, спеції - на смак.
Готуємо:
Яловичину порізати невеликими шматочками.
Помідори збити за допомогою блендера.
Перець порізати соломкою.
Все викласти в глибоку сковороду з хорошим а/п покриттям і тушкувати ~ 1 годину.
Для заправки змішати сіль, спеції, оцет, замінник цукру.
Додати до м'яса, добре перемішати і тушкувати ще 25-30 хвилин.