Говядина под кисло-сладким соусом – одна из самых популярных вариаций приготовления мяса в китайской кухне. И если вы любите восточные нотки, то совсем не обязательно бежать в китайский ресторан – попробуйте приготовить это простое и одновременно изысканное блюдо дома.
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Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась вкусным рецептом, которым удастся удивить и родных, и гостей.
Говядина в кисло-сладком соусе: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Говядина – 800 граммов;
- Помидоры – 300 граммов;
- Перец болгарский – 300 граммов;
- Лук репчатый – 150 граммов;
- Уксус 9% – 30 миллилитров;
- Заменитель сахара – 8 граммов;
- Соль, специи – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Мясо разделите на небольшие кусочки, перец порежьте соломкой, а помидоры – взбейте блендером.
- Выложите все в глубокую сковороду и тушите примерно 1 час.
- Чтобы добавить восточного вкуса, для заправки смешайте соль, специи, уксус и заменитель сахара и добавьте эту смесь к мясу.
- Потушите еще все вместе 25 – 30 минут и можно подавать.
Приятного аппетита!
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Говядина в кисло-сладком соусе / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Посчитала для вас КБЖУ, чтобы вы могли отмерить свой размер порции. Готовьте с удовольствием и худейте вкусно.
КБЖУ на 100 граммов: 108,2 / 10,1 / 6,3 / 2,8
Говядина в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
Говядина - 800 гр
Помидоры - 300 гр
Перец болгарский - 300 гр
Лук репчатый - 150 г
Уксус 9% - 30 мл
Заменитель сахара - 8 декабря
Соль, специи - по вкусу.
Готовим:
Говядину порезать небольшими кусочками.
Помидоры взбить с помощью блендера.
Перец порезать соломкой.
Все выложить в глубокую сковороду с хорошим а/п покрытием и тушить ~ 1 час.
Для заправки смешать соль, специи, уксус, заменитель сахара.
Добавить к мясу, хорошо перемешать и тушить еще 25-30 минут.