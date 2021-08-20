Говядина под кисло-сладким соусом – одна из самых популярных вариаций приготовления мяса в китайской кухне. И если вы любите восточные нотки, то совсем не обязательно бежать в китайский ресторан – попробуйте приготовить это простое и одновременно изысканное блюдо дома.

И еще Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон

Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась вкусным рецептом, которым удастся удивить и родных, и гостей.

Говядина в кисло-сладком соусе: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Говядина – 800 граммов;

Помидоры – 300 граммов;

граммов; Перец болгарский – 300 граммов;

граммов; Лук репчатый – 150 граммов;

граммов; Уксус 9% – 30 миллилитров;

Заменитель сахара – 8 граммов ;

граммов Соль, специи – на ваш вкус.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая" !

Способ приготовления:

Мясо разделите на небольшие кусочки, перец порежьте соломкой, а помидоры – взбейте блендером. Выложите все в глубокую сковороду и тушите примерно 1 час. Чтобы добавить восточного вкуса, для заправки смешайте соль, специи, уксус и заменитель сахара и добавьте эту смесь к мясу. Потушите еще все вместе 25 – 30 минут и можно подавать.

Приятного аппетита!

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Говядина в кисло-сладком соусе / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Посчитала для вас КБЖУ, чтобы вы могли отмерить свой размер порции. Готовьте с удовольствием и худейте вкусно.

КБЖУ на 100 граммов: 108,2 / 10,1 / 6,3 / 2,8

Говядина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

Говядина - 800 гр

Помидоры - 300 гр

Перец болгарский - 300 гр

Лук репчатый - 150 г

Уксус 9% - 30 мл

Заменитель сахара - 8 декабря

Соль, специи - по вкусу.