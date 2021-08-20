Говядина под кисло-сладким соусом – одна из самых популярных вариаций приготовления мяса в китайской кухне. И если вы любите восточные нотки, то совсем не обязательно бежать в китайский ресторан – попробуйте приготовить это простое и одновременно изысканное блюдо дома.

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Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась вкусным рецептом, которым удастся удивить и родных, и гостей.

Говядина в кисло-сладком соусе: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Говядина – 800 граммов;
  • Помидоры – 300 граммов;
  • Перец болгарский – 300 граммов;
  • Лук репчатый – 150 граммов;
  • Уксус 9% – 30 миллилитров;
  • Заменитель сахара – 8 граммов;
  • Соль, специи – на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Мясо разделите на небольшие кусочки, перец порежьте соломкой, а помидоры – взбейте блендером.
  2. Выложите все в глубокую сковороду и тушите примерно 1 час.
  3. Чтобы добавить восточного вкуса, для заправки смешайте соль, специи, уксус и заменитель сахара и добавьте эту смесь к мясу.
  4. Потушите еще все вместе 25 – 30 минут и можно подавать.

Приятного аппетита!

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Говядина в кисло-сладком соусе
Говядина в кисло-сладком соусе / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Посчитала для вас КБЖУ, чтобы вы могли отмерить свой размер порции. Готовьте с удовольствием и худейте вкусно.

КБЖУ на 100 граммов: 108,2 / 10,1 / 6,3 / 2,8

Говядина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:
Говядина - 800 гр
Помидоры - 300 гр
Перец болгарский - 300 гр
Лук репчатый - 150 г
Уксус 9% - 30 мл
Заменитель сахара - 8 декабря
Соль, специи - по вкусу.

Готовим:
Говядину порезать небольшими кусочками.
Помидоры взбить с помощью блендера.
Перец порезать соломкой.
Все выложить в глубокую сковороду с хорошим а/п покрытием и тушить ~ 1 час.
Для заправки смешать соль, специи, уксус, заменитель сахара.
Добавить к мясу, хорошо перемешать и тушить еще 25-30 минут.