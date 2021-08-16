Нутриціологиня Надія Андрєєва розповіла, як приготувати цікавий салат з маша. За її словами, це найлегший і смачний спосіб включити ці бобові у свій літній раціон. Страва виходить дуже оригінальною, а готується вона швидко й не вимагає якихось складних інгредієнтів. Тож беріть рецепт на замітку!

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Маш, вігна промениста або, як ще інколи називають, – боби мунг чи золотиста квасоля — це зернобобова культура, що широко вирощується у Південній Азії, зокрема в Індії, Бангладеші і Пакистані. Боби маленькі, зелені, овальної форми. Маш містить велику кількість поживних речовин і є відмінним джерелом білка, який нормалізує чутливість до інсуліну.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”.



Рецепт салату з маша / фото lavrentieva-kitchen

Салат з маша: швидкий рецепт

Інгредієнти:

250 грамів маша (замочіть у подвійному об'ємі води протягом ночі або мінімум на 8 годин);

500 грамів сирих, дрібно нарізаних овочів (наприклад, перець, кабачок, морква);

3 середні цибулини;

1 столова ложка кокосової олії;

2 жмені свіжого коріандру (або петрушки);

орегано, базилік – на ваш смак;

морська сіль – на ваш смак;

1 чайна ложка меленої куркуми;

1 – 2 зубчики часнику (дрібно порізати);

1-сантиметровий шматочок імбиру (дрібно порізати).

Для соусу:

120 мілілітрів оливкової олії;

4 столові ложки лимонного або лаймового соку (або 3 столові ложки яблучного оцту);

1 столова ложка соусу тамарі (або морська сіль на ваш смак).

Спосіб приготування:

Злийте воду від бобів і добре промийте. Покладіть у каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом 20 хвилин (боби повинні бути м'якими, але при цьому не перевареними). Поки боби готуються, змішайте всі інгредієнти для соусу у великій мисці і додайте туди нарізані кубиками овочі. Злийте воду з маша, потім додайте його в миску і добре перемішайте, щоб боби ввібрали заправку. Обсмажте цибулю у кокосовій олії на повільному вогні протягом 10 хвилин до м'якості і золотого кольору. Додайте спеції, часник, імбир і дрібку солі та смажте ще 2 хвилини. Перекладіть в миску з бобами частину суміші з цибулею. Додайте нарізану свіжу зелень і приправити сіллю та перцем, потім посипте цибулею зі спеціями, що залишилася.

Смачного!

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