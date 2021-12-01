Ситний перекус на японський лад: як приготувати вдома рисові кульки оніґірі
Джерело:інстаграм Лаури Форд
Якщо ви полюбляєте японську кухню, тоді ловіть ще один простий рецепт закуски, яка вам точно сподобається. Оніґірі ідеально підійдуть для ситного перекусу.
Оніґірі – це така собі альтернатива нашим пиріжкам з начинками. У Японії їх беруть із собою в дорогу, на роботу, дають дітям до школи. Рисові кульки зручно їсти на ходу руками. І ще одна вагома перевага: приготування займає лічені хвилини і не потребує спеціальних кулінарних навичок.
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Що таке оніґірі
Оніґірі – японська страва з білого рису, сформована у кульки або ж можуть бути трикутної чи овальної форми і часто загорнута в норі. Начинки можуть бути абсолютно різними – від м'ясної чи рибної до овочевої, від солодкої до солоної.
Оніґірі з тунцем: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 185 грамів консервного тунця в олії;
- 2 столові ложки японського майонезу;
- 1 столова ложка соусу шрірача;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 2 склянки вареного рису для суші;
- Фурікаке (приправа з морських водоростей) – на ваш смак;
- Листи норі.
Спосіб приготування:
- Зваріть рис. Дайте йому охолонути та перемішайте з фурікаке.
- Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, шрірачу та соєвий соус. Усе добре перемішайте.
- Змочіть руки водою, щоби до них не прилипав рис. Тоді візьміть у руку грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку (її має бути втричі менше, ніж рису). Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник.
- На готові оніґірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.
Смачного!
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Оніґірі з тунцем / Фото instagram
Текст публікації Лаури Форд:
Ідеальний вечір для онігірі з тунця. Ви також можете додати лосося, якщо хочете, або авокадо та овочі для веганської версії.
Інгредієнти:
185 г консервної банки тунця в олії, обсушений
2 столові ложки японського майонезу
1 столова ложка шрірача
1 столова ложка соєвого соусу
2 склянки вареного рису для суші
Фурікаке (приправа з морських водоростей) на смак
Листи норі нарізати невеликими смужками
Метод:
У невеликій мисці з’єднайте зціджений тунець, японський майонез, шрірачу та соєвий соус і перемішайте.
Дайте рису трохи охолонути, потім додайте фурікаке і перемішайте.
Сформуйте рисові кульки з рису та начинки.
Оберніть невеликою смужкою морських водоростей.