Онигири – это некая альтернатива нашим пирожкам с начинками. В Японии их берут с собой в дорогу, на работу, дают детям в школу. Рисовые шарики удобно есть на ходу руками. И еще одно важное преимущество: приготовление занимает считанные минуты и не требует специальных кулинарных навыков.
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Что такое онигири
Онигири – японское блюдо из белого риса, сформированное в шарики или может быть треугольной или овальной формы и часто завернуто в норе. Начинки могут быть совершенно разными – от мясной или рыбной до овощной, от сладкой до соленой.
Онигири с тунцем: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 185 граммов консервного тунца в масле;
- 2 столовые ложки японского майонеза;
- 1 столовая ложка соуса шрирача;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 2 стакана вареного риса для суши;
- Фурикаке (приправа из морских водорослей) – по вашему вкусу;
- Листы норы.
Способ приготовления:
- Сварите рис. Дайте ему остыть и перемешайте с фурикаке.
- Тем временем в небольшую миску высыпьте сцеженный тунец, японский майонез, шрирач и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.
- Смочите руки водой, чтобы к ним не прилипал рис. Тогда возьмите в руку комочек риса, сделайте в центре углубления и положите начинку (ее должно быть втрое меньше риса). Слепите рис так, чтобы он закрыл всю начинку. Аккуратно сформируйте треугольник.
- На готовые онигири приклейте полоски норы. Подавайте с соевым соусом.
Приятного аппетита!
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Онигири с тунцом / Фото instagram
Текст публикации Лауры Форд:
Идеальный вечер для онигири с тунцом. Вы можете также добавить лосося, если хотите, или авокадо и овощи для веганской версии.
Ингредиенты:
185 г консервной банки тунца в масле, обсушенный
2 столовые ложки японского майонеза
1 столовая ложка шрирача
1 столовая ложка соевого соуса
2 стакана вареного риса для суши
Фурикаке (приправа из морских водорослей) по вкусу
Листы нори
Метод:
В небольшой миске соедините сцеженный тунец, японский майонез, шрирач и соевый соус и перемешайте.
Дайте рису немного остыть, затем добавьте фурикаке и перемешайте.
Сформируйте рисовые шарики из риса и начинки.
Оберните небольшой полоской морских водорослей.